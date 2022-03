La Lonja aumentará de nuevo su actividad tras el fin del paro de la flota pesquera

La Lonja de A Coruña verá aumentada su actividad desde esta misma mañana tras la interrupción del paro general de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras. El presidente de la Lonja, Juan Carlos Corrás, asegura que hoy se recuperarán las descargas de pesca de bajura y litoral, aunque eso sí, su reparto seguirá limitado por el transporte.



El hecho de que haya más mercancía también provocará que los precios bajen, ya que el pescado que se podía encontrar estos días en las pescaderías “tenían un coste moderadamente elevado”. Para normalizar del todo la situación y con la campaña de la sarda próxima, Corrás espera que el Gobierno central tome medidas efectivas contra el alza de precio del combustible, “que está destrozando diferentes sectores, entre ellos el pesquero, además de a los ciudadanos”.



Si estas ayudas no son eficaces, correría peligro la “importante” pesca de sarda este año, por lo que habría que esperar hasta 2023 para capturar a esta especie.









Balance





“Esperamos que la buena disposición sea cierta, porque este miércoles el combustible acumulaba una subida de veinte dólares diarios”, añade.



La situación en la Lonja en las pasadas jornadas ha sido complicada. “Llegó un barco del Gran Sol y hubo algún pesquero operando, pero la gran mayoría han secundado el parón. Estamos bajo mínimos y la crisis de transportistas no ha ayudado en nada”, explica el presidente de la entidad de A Coruña. Corrás destaca, además, que las medidas para frenar el alza del coste de la energía “ya va seis meses tarde. Hubo un incremento demencial que tan solo ha ido a más con el estallido de la guerra de Ucrania, y luego llegó el del combustible, aunque de forma más moderada”. A día de hoy, afirma, los barcos pesqueros trabajan “a pérdidas”, algo que no pueden asumir más tiempo.



La entidad ha pasado por una situación crítica y sigue afrontándola como puede. Este miércoles se encontraba a un10 % de lo habitual, con 22 toneladas desembarcadas. No obstante, a diferencia de la semana pasada, desde este lunes consiguieron abastecer al mercado nacional gracias a que se llegó a pactar “un corredor seguro”



Por su parte, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, indicó ayer que están en contacto con “más de cien” empresas diariamente para facilitar el tránsito del transporte y realizar escoltas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. “Estamos realizando escoltas en todos los sectores. Tenemos contacto con más de cien empresas diariamente y una interlocución constante con la Lonja y la Autoridad Portuaria”, comentó la subdelegada a preguntas de los periodistas.



Entre las empresas que solicitaron escolta están Alcoa, Xeal, Vegalsa, Mercadona, Reganosa, Finsa, Estrella Galicia, Megasa, Emalcsa, el matadero municipal de A Coruña o Gadisa. Rivas ha sostuvo que intentan que el tránsito sea “fluido” en “todas las vías” de la provincia.