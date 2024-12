Londres se consolida como la tercera ruta más demandada en el aeropuerto de A Coruña

Londres es la tercera conexión que más utilizan los coruñeses en Alvedro. En 2020, tras el estallido de la pandemia, la ruta se canceló, perdiendo además la posibilidad de viajar a Heathrow, el hub internacional por excelencia de Europa que llegó a ser la estrella de la terminal coruñesa. Fue en 2022 cuando Vueling –la compañía que había dejado de operar el enlace a la capital de Reino Unido– retomó la ruta, en este caso a Gatwick.



El sector aeroportuario local respiró tranquilo al recuperar esta posibilidad, pero desde entonces ansía poder volver algún día a Heathrow. Sin embargo, Gatwick ha ido ganando peso con el paso de los meses, rozando casi todo el año el 80% de ocupación media en sus vuelos y superando el 90% durante el periodo estival. Es, además, la tercera conexión más utilizada por los viajeros, tan solo por detrás de Madrid y Barcelona. En lo que va de ejercicio, y según las estadísticas de Aena disponibles hasta noviembre, un total de 54.987 pasajeros cogieron un avión de ida o vuelta entre A Coruña y Londres. Es decir, teniendo en cuenta que este año han pasado por el aeródromo 1.132.471 personas, el porcentaje de usuarios de este enlace representa el 20,5% del total.

Continuidad

Alvedro mantendrá hasta 2026 seis de sus rutas que contaban con contrato en vigor hasta el próximo año. El Ayuntamiento prorrogó el pasado 19 de septiembre estas conexiones. Se trata del enlace a Gran Canaria, operado por Binter (hasta marzo de 2026); Málaga y Valencia, operados por Volotea (hasta abril del mismo año); Londres, cuya compañía responsable es Vueling (hasta abril de 2026); y Milán y Ginebra, operados por Easyjet. En el caso de estos últimos, el contrato está en vigor, con prórroga, hasta septiembre de 2027. El próximo año tendrán que licitarse de nuevo las rutas que concluyen en 2026.



Pese a esto, Vueling todavía no oferta los billetes para volar a Gatwick a partir del 28 de marzo, una anomalía para el sector desde que se cargó la temporada de verano de 2025. La aerolínea no confirma ni desmiente si este enlace tendrá continuidad, pero de no tenerla, se daría un incumplimiento de contrato. Fuentes de la compañía aseguran que la temporada de verano todavía no está cerrada, aunque otros aeródromos del entorno ya pueden reservar los billetes para volar a este destino. En 2023 Vueling comunicó al Gobierno local que abandonaba la conexión con París a escasos días del inicio de la temporada de verano. Se trató de una decisión unilateral, según el Consorcio de Turismo.