Leticia Martínez: “Cada vez hacemos más caso a la salud mental, por eso parece que hay más gente con problemas”

Aunque ayer se celebró a nivel mundial el Día de la alegría, para Leticia Martínez (Montevideo, 1973), debemos tener presentes todas nuestras emociones todos los días del año. Desde A Coruña, y dentro de su proyecto ‘El faro de Leti‘, esta psicóloga y educadora emocional ayuda las personas que así lo requieren a gestionar sus emociones y a ser capaces de afrontar sus problemas con otra perspectiva, en un momento en el que cada vez le damos más importancia a nuestra salud mental.

¿Que le parece que se le dedique un día a la alegría ?

Hay que tener en cuenta todas las emociones todos los días, no solo la alegría. Todas son importantes, aunque en redes sociales parezca que todo el mundo es feliz todo el rato. La tristeza también forma parte de nosotros y tenemos que aprender a gestionarla y transitarla. Y además, considero que estar alegre también es una decisión, al menos en parte.

Por lo tanto, somos nosotros los que debemos gestionar y controlar nuestras emociones en la medida de lo posible. ¿No es así?

No me gusta mucho la palabra control. A veces, solo tenemos que dejar que las emociones sucedan. Si sentimos un dolor muy grande, más que evitarlo, solo tenemos que sentirlo. Y así, cuando nos demos cuenta, se habrá hecho más pequeño. Está bien intentar estar bien y tratar de gestionar las emociones, pero tampoco podemos tener esa exigencia de que todo esté bajo control. Lo primero que tenemos que hacer es sentir las cosas. Una vez que sabemos qué es lo que sentimos y lo que verdaderamente nos sucede, ya tendremos la mitad del camino hecho. Cuando le ponemos nombre a lo que nos pasa, ya nos parece menos grave y empezamos a valorar las opciones que tenemos para solucionarlo. Se trata de ir paso a paso.

¿Cree que en muchos casos se utiliza la palabra “ansiedad” de manera demasiado generalizada?

Sí. Últimamente se habla mucho de “ansiedad”, “autoestima” o personas tóxicas”, y no siempre de manera correcta. La ansiedad parece que vale para ser aplicada en cualquier situación. Es como cuando alguien se queja de cualquier dolor y se le dice sin analizar el problema que se tome un ibuprofeno. Es fácil decir “tengo ansiedad” y no ir más allá, pero eso no soluciona el problema. Parece que si alguien tiene ansiedad solo se puede curar tomando una pastilla, y eso no es así. Claro que puede ser ansiedad, pero no hay que darlo siempre por hecho. Hay que trabajar sobre cada caso.



¿Acude mucha gente a usted diciendo que sufre ansiedad?

Pues sí. Durante la pandemia, mucha gente me decía que tenía ansiedad. Esa palabra está en boca de todo el mundo. Pero, después de hablar del tema diez minutos, empiezan a llamarlo de otra manera. Entonces, se dan cuenta de que a lo mejor ya no es tanta ansiedad como parecía. Se empiezan a dar cuenta de que tienen un problema mucho más concreto que se puede solucionar actuando de una manera determinada.

Parece que cada vez son las personas que se quejan de problemas de salud mental, algo que no pasaba años atrás. ¿A que se debe?

Hay varios factores, pero el más importante es que cada vez tenemos un mayor grado de bienestar. Las necesidades básicas están cubiertas. Cuando la gente tiene problemas para comer, no se para a pensar cómo se encuentra a nivel mental.

¿No es algo paradójico que cuanto más avanzamos como sociedad más aparecen estos problemas?

Pero es que no creo que estemos ahora más deprimidos que antes. Creo que le hacemos más caso, que es diferente. Pasa lo mismo en la salud física. Mucha gente también cree que ahora hay más casos de cáncer, por ejemplo. Y puede que en parte sea cierto por las condiciones ambientales, pero en muchos otros casos, antes la gente se moría sin saber que tenía esa enfermedad. Ahora, hay más casos porque los detectamos antes y así les podemos poner remedio antes de que se agraven. Pues en la salud mental sucede lo mismo.