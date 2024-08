Lee Ingleby transporta a los coruñeses a Hogwarts por un día

A Coruña fue transportada hoy a Hogwarts, el célebre colegio mágico del universo ‘Harry Potter’, gracias al actor británico Lee Ingleby, que encarnó al ayudante del Bus Noctámbulo Stan Shunpike en la tercera película de la saga, ‘El prisionero de Azkaban’, en el año 2004. El intérprete británico acudió a un evento con público en La tienda que no debe ser nombrada, en Cuatro Caminos, un establecimiento que ya ha traído en el pasado a la ciudad a otras caras reconocibles del mundo mágico, como Evanna Lynch (Luna Lovegood) o Stan Yanevski (Viktor Krum).

Poco antes de las diez de la mañana ya había cola ante la entrada de la tienda, con los ‘potterheads’ más madrugadores dispuestos a conocer a uno de sus ídolos. Poco les importó la lluvia y el mal tiempo. Algunos, además de recordar los eventos anteriores a los que acudieron, teorizaban con qué otros actores podrían venir en un futuro.



La lluvia también sorprendió al propio Ingleby, en la que fue su primera visita a la urbe herculina. No obstante, asegura que acudió “encantado”, por el cariño con el que recuerda su breve paso por la saga. “Yo soy solo una parte pequeña dentro de este mundo tan masivo, pero me encanta formar parte de ello, ser testimonio de algo tan duradero. Fíjate, todavía seguimos hablando de ello, y creo que estas películas y libros todavía ocuparán un lugar en el corazón de muchas personas por los años venideros”, comenta.



Recuerda a su vez lo curioso que fue hacer su papel. “El rodaje fue interesante. La primera semana hicimos solo escenas de noche, cuando él (Stan) llega con el bus, y después hicimos las escenas de interiores ocho meses después. Pero yo como actor tenía que asumir que era algo continuado, que no había pasado mucho tiempo. No estaba acostumbrado a rodar así”, explica. Lo que no tiene, no obstante, son objetos físicos del atrezzo. “Son muy estrictos, y guardan con mucho recelo las cosas del rodaje, así que no pude llevarme nada de recuerdo”, explica.

Trabajar con Alfonso Cuarón



Ingleby, que ha actuado en diversas series británicas y que también participó en otra gran producción como ‘Master and Commander’, con el cineasta australiano Peter Weir, explica que trabajar con un director como Alfonso Cuarón, quien incursionó en el cine de grandes producciones con Harry Potter, fue “increíble”. “Él ya era un nombre bastante grande por aquel entonces, sobre todo en la industria del cine más independiente, con sus películas en México”, dice. Señala así que es un artista que “siempre trabaja con grandes ideas”, y que a pesar de que “ha cambiado un poco con los años su estilo, para adaptarse a películas más grandes, es un director genial”.

Ingleby posando junto a Dobby, el icónico elfo doméstico de la saga



Preguntado por ‘El prisionero de Azkaban’, una de las cintas más queridas y celebradas de este universo, destaca que le encantó estar “en un proyecto así, con una base de fans tan grande”. De hecho, él mismo se declara fan del mundo mágico: “Creo que son muy buenos libros y películas. Capturan la imaginación de niños y adultos por igual, y salieron en el momento adecuado. Creo que son una forma perfecta de escaparse de la realidad en un mundo tan lleno de problemas”.



Sobre Stan Shunpike, declara que no hay mucho parecido entre intérprete y personaje. “Tenía dientes falsos y la cara llena de maquillaje para simular los granos que tiene”, explica. Las diferencias van más allá. “Yo soy claramente de Ravenclaw, no como él, que era Slytherin”, comenta entre risas a la clásica e ineludible pregunta sobre a qué casa de Hogwarts pertenece.



Si tuviera que escoger qué objeto mágico usar, primero dice que la capa de la invisibilidad: “Piensa en las posibilidades”. No obstante, después de pensarlo mejor, cambia al gira-tiempo, un objeto “muy poderoso” que, como las ofertas que hacía Marlon Brando en ‘El Padrino’, simplemente no podría rechazar.