Largas colas en la primera jornada de Expoconvento, la feria de dulces navideños en A Coruña

Los coruñeses no han querido tentar a la suerte y quedarse sin "los mejores dulces del mundo". El Expoconvento, que abrió esta mañana sus puertas en la iglesia de los Capuchinos, ofrece todo tipo de productos de conventos de toda España, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Su duración se prolongará hasta el 8 de diciembre, pero la organización anuncia que podría adelantar el cierre antes de tiempo debido al fin de existencias, tal y como ocurrió el año pasado. Desde primera hora, en el local parroquial de la iglesia, donde se esconde esta feria aclamada por los coruñeses, no paraba de salir y entrar gente. Los que abandonaban el lugar, eso sí, con bolsas llenas e ilusión por haber podido llegar a tiempo para comprar los productos.

Magdalenas, turrones, mazapanes, polvorones, panetones, mantecados, alfajores, roscos de vino o yemas de huevo son algunos de los dulces artesanales que llenan las mesas de la feria, pero también hay opciones sin azúcar. El cartel de este año está dedicado a las Trinitarias de Quintanar de la Orden de Toledo. Como novedad, a esta XII edición se suman las Agustinas San Felices (Salamanca), Dominicas Plasencia (Cáceres), Franciscanas de la TOR (Toledo) y Jerónimas Almodóvar del Campo (Ciudad Real). "Todo tiene buenísima pinta. Empecé a coger cosas y mejor no digo lo que he gastado, pero merecerá la pena, como el año pasado", decía Noemí, ya con su bolsa llena a la salida de Federico Tapia, 71. Su acompañante, Rodrigo, destacaba los turrones y los mazapanes, a los que no se pudo resistir.