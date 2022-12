José María Paz Gago será el candidato de Alternativa dos Veciños a la Alcaldía de A Coruña en 2023. Así lo anunciaron el presidente de AV, Ángel García Seoane; el regidor de Carral, Javier Gestal, y el propio aspirante en un acto en la Diputación de A Coruña.





Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de A Coruña, en los anteriores comicios municipales sonó como 'alcaldable' de Ciudadanos por A Coruña, aunque los naranjas acabaron apostando por Mónica Martínez.





En este sentido, Seoane incidió en que en Alternativa dos Veciños caben todos, que por encima de las ideologías están las personas, y de ahí la elección de Paz Gago.





Porque "o obxectivo -continuó- é ser a voz de persoas, tanto de dereitas como de esquerda, que respondesen ao municipalismo como principal motivación para votar e ocupar unha representación en María Pita".





Esta es la tercera vez que la agrupación vecinal opta a estar en María Pita, y lo hace "cos folgos máis renovados ca nunca, para o que se conta cun candidato de alto prestixio académico e cultural, que formará unha equipa sólida e capaz sen dependencias orgánicas de Santiago ou Madrid e sen máis obediencia que á veciñanza da Coruña"



Para Seoane, la que encabeza Paz Gago será la "única opción nídiamente coruñesa, co triple obxectivo de lograr un modelo de cidade atenta ao medio ambiente e a calidade de vida das persoas, reforzar o debate público sobre a incorporación á cidade da superficie portuaria para mellorar a súa relación co espazo público e situar á política cultural como peza clave para a revitalización social e a recuperación do liderado urbano" y, en este sentido, prepara una campaña en la que defenderá "un modelo de cidade máis verde e peonil, unha xestión de poda presumir de sustentable, saudable, amigable e amable", indicó Seoane.



En la misma línea, destacó la importancia que para esta modelo tendrá el concepto de Gran Coruña, "da metrópole de medio millón de habitantes, que debe afrontar conxuntamente moitos retos de futuro desbordando os límites estrictamente municipais" porque “a visión dos asuntos públicos non debe limitarse a dentro dos muros da capital”.





En 201, Alternativa dos Veciños presentó a Pedro Armas, peo no obtuvieron representación en María Pita. no llegó a obtener representación, aunque sí la consiguió, además de Oleiros y Carral, donde lideran el Gobierno local, en Sada, Arteixo, Cambre y Culleredo.