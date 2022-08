José López Balado: “La Asociación de Vecinos del Orzán hace ver que es una masa social que realmente no es”

José López Balado ‘Xexu’ (Ferrol, 1977) se ha erigido en la voz de la recién creada Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería, una agrupación que desde el pasado mes de junio engloba a más de 50 locales que van desde la restauración al ocio nocturno. Desvinculado hace años de la primera plana del papel couché tras su paso por Supervivientes y de la primera línea como empresario de hostelería, ejerce ahora de letrado y asesor para muchos excompañeros. Su intención, dice, es acabar con un trato “desigual y vejatorio” y buscar un acercamiento con la administración.

¿Por qué era necesaria otra asociación hostelera?

No nos sentimos representados por la Asociación de Hostelería, que parece que ahora ha reaccionado a nuestras acciones. Básicamente, la que existía nos tenía abandonados: No se reúne, no plantea soluciones, ni media con las instituciones.



Hace poco, el sector consiguió una histórica ampliación de horario...

Hicieron una trapallada. La Asociación de Hostelería lo pidió a nivel genérico para sus asociados. Los no asociados se vieron fuera y tuvieron que pedirlo cuando se enteraron a través de la prensa. Fue una prevenda y un trato de clara desigualdad. Por su parte, el Ayuntamiento quiso hacer una medida de cara a la galería, a pesar de la caña que nos está dando. No es coherente cerrar locales y después, sin que nadie lo pida, llegar a este acuerdo. Sacando las formas, el fondo claro que nos parece muy bien. Uno de los grandes problemas de la hostelería es la gente en la calle. Si le obligas a que se vaya a las 04.30 horas a casa, que temprano teniendo en cuenta que la gente acaba de cenar a las dos de la mañana, provoca que todo el mundo sea desalojado con prisas. Ahí es donde nace el problema.



Según los vecinos del Orzán, el problema es el ocio nocturno...

Decir los vecinos del Orzán es un concepto muy amplio, porque hay muchos que viven contentos en una zona con ambiente de fiesta. Al final, los vecinos que hablan son los dos o tres de siempre y el señor Méndez sabemos que tiene una empresa de inversiones inmobiliaras con intereses en la zona del Orzán. Queda muy rimbombante decir asociación, pero son tres vecinos y creo que ni está constituida legalmente. Hacen ver que es una masa social que realmente no es y muchos vecinos me indican que no están de acuerdo con este señor, que va por las casas pidiendo que denuncien a los locales.

¿Han intentado hablar con ellos?

Es una persona poco razonable. Todo lo que hablas con él intenta utilizarlo en tu contra. A mí me gustaría que hubiera un interlocutor válido, porque tampoco queremos ruido o peleas en la calle. Nadie quiere causar molestias. La policía en vez de machacar a los hosteleros debería sancionar al que tiene la conducta incívica.



¿Cuáles son sus próximos objetivos como asociación?

Nos preocupa tener una reunión inmediata con el Ayuntamiento, la Policía Local y la Valedora do Pobo, porque el acoso a la hostelería es salvaje e inadmisible. La normativa es difícil de controlar: Atender a la puerta, al sonógrafo... No todos los locales tienen la capacidad o el personal para haerlo. Que alguien se pase cinco minutos del cierre y le caiga una sanción de 12.000 euros no tiene sentido.

¿Por qué el foco está siempre en la zona del Orzán?

El presidente de la Asociación sale en la prensa cada dos por tres y el político de turno pensará en ganar o perder votos. A lo mejor otras zona de ocio pagan favores. Siempre suele haber intereses espúreos.

¿Cuál es la relación con la asociación Galicia de Noite?

Hasta donde yo sé, gestionan una zona muy concreta. Los locales que representan son favorecidos por la presión policial del Ayuntamiento.