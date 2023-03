José Corbacho | “Me gusta que me inviten a las fiestas, aunque me puedo colar como cantaba Mecano”

Aunque no es un DeLorean, el Coliseum viajará al pasado el próximo día 25 gracias a ‘Yo fui a EGB’, un evento, que quizá podría denominarse festival, que contará con artistas y grupos que hicieron cantar y bailar a toda una generación. Así, desfilarán por el recinto herculino Nacha Pop, Alejo Stivel, La Guardia, Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible, Vicky Larraz, Modestia Aparte o la Orquesta Mondragón. El rol de “presentador, el maestro de ceremonias” lo tendrá José Corbacho, que adelanta una “gran fiesta”.



“Es como un festival de un día”, asegura Corbacho, que apela a ‘Yo fui a EGB’ como una “fiesta nostálgica, con un contenido concreto de esa época de la EGB, de los años 80 y 90”, por lo que, entre actuación y actuación, se dedicará a recordar las películas de esos tiempos, la televisión, la publicidad o los hábitos de esa generación, todo aquello “que forma parte de la memoria de los que vivimos esa época”, todo ello con la particular mirada del humor, “desde la comedia y desde la nostalgia”.



Corbacho ya conocía a los productores y, cuando Carlos Latre no pudo seguir como presentador para esta gira, se lo ofrecieron a él, que ya había mostrado su predisposición de participar en una fiesta así, “yo, que bailé esas canciones que suenan y las canté a grito pelado”. “Me lo dijeron y me apunté, porque es una fiesta, pasarlo bien, y a mí me gusta que me inviten a las fiestas, aunque, si no, me puedo colar, como cantaba Mecano”, comenta entre risas.

Nostalgia

El evento no es sólo un viaje a la nostalgia para el público, sino que también lo es para el propio Corbacho, que cuenta que en el primer show que tuvo que hacer, en Pamplona, tuvo su “momento friki”, al acercarse a Javier Ojeda, de Danza Invisible, para contarle que tenía todos su vinilos. Lo mismo hizo con Miguel Costas, de Siniestro Total, otro de sus “fanclub personales”, porque “sus canciones forman parte de la banda sonora de mi adolescencia y juventud, algo que se rememora en el show”.



Sobre el cartel de A Coruña, desvela que entre sus favoritos están Nacha Pop, “cuántas veces habré cantado ‘La Chica de ayer’ estando enamorado, desenamorado...”. “Pero es que también viene Alejo Stivel y es que Tequila era el grupo que siempre hubiese querido tener en ese momento de juventud de decir ‘quiero montar una banda de Rock & Roll’”, comenta Corbacho.

Tiempos pasados siempre fueron mejores

Tendemos a pensar en el pasado como los buenos tiempos que no se van a volver a vivir. En el espectáculo, explica el humorista que “no hay esa mirada”. Se podría echar mano de ella, “pero es un arma de doble filo, dependiendo de donde pongas el foco de la nostalgia”.



“Si piensas ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’, pues no, igual hubo cosas que estaban bien y cosas que no estaban bien y, por suerte, la evolución, la vida, continúa”, reflexiona José Corbacho, que recuerda que en el evento “no se hace esta visión, tan de moda hoy en día, de ver las cosas del pasado con los ojos del presente”, dice recordando las recientes polémicas con las obras de Dahl o de James Bond.



“No tenemos esa visión de ahora de decir que los juguetes de antes eran un peligro para los niños de la época, sí, ya está, eso ya lo superamos, los que vamos a esta fiesta hemos sobrevivido a la EGB, que también podría ser otro título de la gira”, concluye al respecto entre risas Corbacho, recordando que es ‘Yo fui a la EGB es, sobre todo, una mirada atrás “lúdica y festiva”.

En el humor vale la pena intentarlo todo y, bueno oye, siempre es fácil pedir perdón cuando se mete la pata, como pasa con cualquier hijo de vecino en otras profesiones



Sobre su papel en el evento, asegura que estará impregnado de humor, un humor que resulta fácil de alcanzar: “es el contenido el que da la comedia, porque nunca mejor dicho, drama más tiempo, igual a comedia”.



No obstante, aunque el chiste nazca de un juguete, un anuncio o una canción de ‘Heidi’, uno tiende a pensar en cómo ha cambiado el mundo de la comedia, pero Corbacho defiende que “todo es subjetivo” y que “vale la pena intentarlo todo y, bueno oye, siempre es fácil pedir perdón cuando se mete la pata, como pasa con cualquier hijo de vecino en cualquier profesión”, concluye entre risas.