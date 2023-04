Jorquera "lidera" una ruta por "A Viaxe de Visma" la antigua red de abastecimiento de A Coruña

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, lideró una ruta por "A Viaxe de Visma", la antigua red de abastecimiento de A Coruña, desde la Arqueta dos Frades hasta el acueducto del Paseo de los Puentes, pasando por el Campo da Burra. “Fixemos este roteiro para darmos a coñecer elementos moi valiosos do patrimonio da Coruña, un patrimonio moitas veces esquecido, cando non desprezado. É hora de reivindicalo e de poñelo en valor”, afirmó.



“Pór en valor o noso patrimonio non é só importante para honrar a memoria, éo tamén para deseñar outra forma de urbanismo, pensado nas persoas. Un urbanismo de calidade, non depredador, que constrúa espazos públicos, zonas verdes e para a convivencia social, precisamente arredor deses elementos patrimoniais que debemos conservar e, en algúns casos, rescatar do lamentábel estado en que se achan”, añadió.

La ruta empezó en la Arqueta dos Frades, donde etá el manantial que llevaba el agua a toda la ciudad en el siglo XVII. En ese lugar, la número 2 de la candidatura, Avia Veira, tomó la palabra para defender que el proyecto de urbanización en curso en la zona, y al que el BNG ha formulado alegaciones, suprima una vía que separa la Arqueta dos Frades, elemento ya protegido, de los restos de un pozo aparecido en una finca llamada Tarreo da Arqueta. “Eses elementos téñense que ler no seu conxunto, teñen que estar comunicados nunha zona verde, na perspectiva da súa musealización. Aquí nace a Viaxe de Visma. E, por tanto, ese viario debe ser suprimido se queremos respectar o noso patrimonio cultural e histórico”, remarcó.

La ruta también hizo una parada en el Campo da Burra, un espacio verde que debería integrar el futuro Parque da Agra, y allí varios vecinos, con Xurxo Souto a la cabeza, entonaron una cantiga: “Cando abran canceliñas/Xa Teremos unha Praza (bis)/ Xunto co Campo da Burra, Teremos o Parque da Agra (bis)/ai lalelo/ai lalalá”.