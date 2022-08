Itapas: La Seguridad de A Coruña no se encuentra en todas partes

CUANDO salí por la noche durante los primeros días de mí permanencia aquí, admito que tenía un poco de miedo porque pensaba que, como pasa en Italia, la ciudad sería muy peligrosa y que no sería seguro pasear por la noche. En realidad, ¡todo lo contrario!



Me enteré de que A Coruña es una ciudad muy segura y esto me llamó la atención dado que en Italia, nunca me siento confiado al caminar por la noche.



Cada vez que tengo que volver a casa en bicicleta o caminando, siempre intento llegar muy rápido. Esto no pasa solamente en los pueblos pequeños como en el que vivo yo, sino que es lo mismo en las ciudades más grandes, y a veces es peor.



Aquí en A Coruña, aunque mi experiencia ha empezado solamente desde hace dos semanas, nunca me sentí en peligro cuando estaba solo por la noche, ni en el centro ni en el suburbio. Seguramente, de los países que visité, España es unos de los más seguros.



Una diferencia muy grande que he podido destacar en respecto a Italia, es el hecho de que, también cuando es bastante tarde, veo familias, jóvenes y mujeres pasear tranquilamente. Esto es algo que en Italia no pasa, la gente tiene mucho miedo y especialmente las mujeres y los más viejos intentan evitar salir por la noche porque ya ha pasado que alguien les ha agredido.



En esta ciudad, nunca he visto personas que me han dado miedo y nunca pasó algo de peligroso. Entonces, me gustaría mucho que también en Italia la seguridad en las ciudades estuviera así. La gente se lo pasaría mucho mejor.