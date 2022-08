Itapas: No conocer un idioma, ¿problema u oportunidad?

CADA vez que se visita un país al extranjero, si no se conoce el idioma, los problemas pueden ser un montón. Sin embargo, se sepa cómo hablar o no, hay que buscar una manera para comunicar y esto puede ser muy divertido también.



Muchos de mis compañeros que están aquí no saben español. Entonces, los desafíos para ellos son más grandes. Esto es porque en España, también como en Italia, no se habla casi nunca en inglés. Por eso, entender y darse a entender llega a ser muy complicado. Aún así, hay lados positivos en el hecho de que solamente se puede hablar el español: se practica un nuevo idioma, se aprenden muchas informaciones diferentes y lo que me gusta más es que se sale de la zona de confort.



Sin embargo, no solamente las personas que no conocen el idioma aprovechan esta oportunidad de aprender. De hecho, también quien estudió español aprende algo nuevo cada día y puede practicar y perfeccionar la lengua.



Además, muchas veces, cuando se habla se cometen errores. Esto es muy divertido, pero al mismo tiempo ayuda mucho a aprender la lengua de manera diferente y no solamente estudiando libros aburridos.



Finalmente, la pregunta más frecuente que me hacen es: ¿cómo enfrentan los que no saben el idioma a este problema? Es muy simple, se lanzan y prueban, esto es lo que importa. No tienes que preocuparte de equivocarte, ¡simplemente ten ganas de conocer y de mejorarte cada día!