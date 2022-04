Inés Rey: “Los vehículos van a seguir accediendo al centro de la ciudad”

La alcaldesa, Inés Rey, manifestó rotunda ayer que “los vehículos seguirán entrando al centro” y que “no habrá sanciones para los más antiguos”, en relación a la aprobación, en la Junta de Gobierno local de ayer, de la creación e implantación de zonas de bajas emisiones en la ciudad.





“No va a haber restricciones a vehículos y no se va a sancionar a los de combustible ni a los más antiguos. No se va a primar a determinados vehículos sobre otros, la movilidad como la conocemos no se va a ver afectada”, aseguró.





Según Rey, las normativas europeas llaman a reducir las emisiones en las ciudades y “A Coruña no puede ser ajena a ellas”. “La zona de la Marina y Ciudad Vieja ya son espacios libres de vehículos, salvo los autorizados, y estamos cumpliendo con esos criterios europeos”. Lo que plantea el Ayuntamiento, señaló, es “reducir la velocidad en algunas zonas, fomentar el transporte público y ampliar los espacios peatonales, algo que está dando muy buenos resultados”.





A Coruña contará con una plataforma tecnológica para mejorar la movilidad, pero “esta no supondrá nuevas restricciones en los accesos a la ciudad en ningún caso”, confirmó la alcaldesa. “Se incidirá en la digitalización y mejora de la sala de pantallas de Tráfico y esto servirá para obtener datos en tiempo real sobre las calles y evitar colapsos. Será una inversión importantísima que logrará incrementar la seguridad vial y, también, una mejora ambiental en la ciudad”, destacó Inés Rey





Pasarela en Oza

En relación al proyecto de la Xunta de crear una pasarela entre A Coruña y Oleiros a la altura de Oza y Santa Cristina, la regidora apuntó: “No conozco el proyecto. A mí no me ha llamado nadie. Nadie me ha enseñado ese proyecto. Nadie me ha citado a ninguna reunión”. El Gobierno gallego había anunciado recientemente que mantendría pronto un encuentro con los dos municipios.





Rey explicó que cuando se plantea una obra que afecta a dos ayuntamientos “por mucho que legalmente se esté habilitado a hacerlo, lo ideal y lógico en política cuando uno tiene respeto y lealtad institucional es llamar a los alcaldes y presentar el proyecto”. Señaló, además, que este era el procedimiento que seguía el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y puntualizó que el cambio de comportamiento por parte del Ejecutivo gallego puede deberse a que “ahora el presidente no está para dar indicaciones”.





La titular de María Pita afirmó desconocer, también, el proyecto planteado en As Percebeiras, Labañou, donde la promotora está realizando una encuesta que deja entrever que los edificios podrían llegar a las 20 alturas, cuando se había anunciado un máximo de 14. “El proyecto en trámite ambiental y cuando se nos traslade lo estudiaremos. La política de vivienda del Gobierno municipal es aumentar la vivienda protegida pero también las zonas verdes y los espacios para el ciudadano”, dijo Inés Rey.





Cambio en la Marea

Por otra parte, la regidora agradeció a los cinco concejales de la Marea Atlántica “la disposición que han tenido durante estos tres años para llegar a acuerdos”, después de que estos ediles hayan comunicado que no repetirán en el próximo mandato.





Rey comentó que prefiere no opinar sobre los procesos internos de los partidos, “más allá que respetarlos”, y les deseó “lo mejor” en el futuro “a todos ellos”.