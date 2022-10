Inés Rey, sobre el Millennium: "No podemos encenderlo porque Naturgy no nos da la luz"

En junio saltaba la noticia: el Millennium volverá a brillar tras once años de apagón por una avería. Cuatro meses después, y ya con las obras de renovación integral del sistema de iluminación terminados, todavía no se ha encendido. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró esta mañana en el programa 'Voces de A Coruña', que los trabajos están concluidos y el Ayuntamiento ha hecho su parte, pero ahora todo está en mano de Naturgy.

"Celebraré el día que Naturgy le dé al botón. Nosotros tuvimos el proyecto, el dinero, se hizo, se ejecutó. En agosto se hicieron unas pruebas y cuando pregunto me dicen que la obra está hecha pero que Naturgy no da conexión y no autoriza. Hablar con Fenosa es entrar en un agujero negro. No solo le pasa a los ciudadanos, también a las entidades públicas. Es un despropósito", añadió la regidora municipal.

Rey relató que el jefe de Infraestructuras, Francisco Díaz Gallego, llama "diariamente" a la sede de Fenosa en Madrid, sin obtener respuesta. "No podemos encendero porque Naturgy no nos da la luz. Así lo digo. Dan una previsión de aquí a seis meses, pero no son así las cosas, queremos que nos digan cuándo", concluyó.