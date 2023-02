Inés Rey entrega la placa de "Choqueira do Ano" a Mercedes Sánchez, "Merceditas"

La alcaldesa, Inés Rey, le hizo entrega esta mañana de la placa conmemorativa de "Choqueira do Ano" a Mercedes Sánchez, más conocida como "Merceditas", rindiéndole homenaje a su trayectoria ligada al mundo del Carnaval. “Despois de 69 anos de traxes, perrucas, accesorios, vestidos, fíos e teas "Merceditas" terá hoxe o seu merecido recoñecemento como choqueira do ano e, ademais, recoñecémola no Entroido, posiblemente, máis feminino ata a data”, explicó la alcaldesa.

La regidora también recordó que este año se recuperaron citas como el Jueves de Comadres o el partido de fútbol femenino entre el Relámpago de Elviña y el Eirís que se celebrará el martes a las 12.00 en el campo Víctor Fernández Alonso. “Dúas actividades que se suman a este nomeamento de Merceditas como choqueira do ano, poñendo o acento na figura feminina no Entroido, mais tamén na

plañideira por excelencia que, mesmo durante a pandemia, non deixou de sacar o seu disfrace de toreira, facéndolle fronte cunha actitude profundamente coruñesa”, aseguró Inés Rey, que terminó agradeciéndoles a las comparsas a los choqueiros su trabajo para mantener viva la tradición del Carnaval coruñés.

Además, la alcaldesa aseguró que este año se ha batido el récord de participación en los concursos de comparsas y carrozas que se celebrará este sábado desde las 17.30 horas con San Andrés como punto de partida. Un total de 27 comparsas animarán las calles del centro de la ciudad, entre las que estarán agrupaciones coruñesas, pero también llegadas de Cambre, Oleiros, A Laracha, Arteixo, Culleredo e Tomiño.