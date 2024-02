Un incendio doméstico en una céntrica calle de A Coruña se salda con una mujer quemada

A las once y media de la noche de ayer se declaró un incendio importante en el séptimo piso del número 28 de la calle de Juan Flórez. En él resultó herida una mujer, que sufrió quemaduras en el brazo. Según los servicios de emergencia, el fuego se inició en el dormitorio y generó llamaradas que se vieron por todo el centro de la ciudad. Muchos vecinos, espantados, salieron a la calle mientras llegaban los Bomberos.

Aunque no está claro, parece que el fuego tendría como foco un quemador de sustancias aromáticas que habría prendido fuego en un colchón. La víctima, que se quemó en el brazo, huyó rápidamente de la vivienda y llamó a su vecina de enfrente, a la que arrastró al exterior. "¡De prisa, que nos quemamos!" dijo, según la propia vecina.

No todo el mundo evacuó el edificio, porque muchos residentes de los pisos inferiores permanecieron en sus viviendas mientras actuaban los Bomberos. El dormitorio quedó muy afectado por las llamas, y el resto de la vivienda, por el humo, pero el incidente no afectó a ninguna otra vivienda. Los vecinos no pudieron regresar a sus casas hasta dos horas después, una vez se hubo ventilado el humo acumulado, y algunos decidieron dormir bajo otro techo. La victima fue trasladada al Hospital por el 061.

No fue el único incendio registrado durante la noche de ayer: en la avenida de Monelos ardió el toldo de un bar. Cuando llegaron los efectivos de Bomberos, el fuego ya estaba apagado, pero como la tela aún humeaba, decidieron refrigerarla con un poco de agua.