El parking incendiado de Os Mallos, en A Coruña, se vacía de vehículos

Ya solo quedan diez vehículos en el aparcamiento de O Mallos donde se declaró un incendio el 26 de diciembre. "Ya han salido 400 y pico", comenta José Salgado, el gerente. "Tenemos un problema grandísimo, porque no hay donde meter un coche", reconoce.

El barrio de Os Mallos no cuenta con espacio para aparcar, dado que la mayor parte de los edificios se construyeron sin garaje. "Hemos rogado al Ayuntamiento que busque solución, que habilite un descampado o donde sea", explica Salgado, que asegura que "Os Mallos ya estaba colapsado, y ahora hemos enviado para arriba 500 coches más los que aparcaban por hora, que eran otros 300".

Por otro lado, todavía se ignora cuál es el coche que ardió. La Policía Científica ha mandado las pruebas a Madrid, y mientras no dilucide cuál de los dos coches calcinados empezó, "tenemos que estar esperando". Esto retrasa los trabajos de limpieza. "No puedes pedir un presupuesto porque te pregunta '¿A qué seguro vamos a reclamar?' Y no lo sabemos", señala el afectado, de 84 años