Un incendio en Alfonso Molina causa un corte de tráfico

Los Bomberos acudieron a la avenida de Alfonso Molina, a la altura de su cruce con la ronda de Outeiro, donde se había declarado un espectacular incendio que afectaba a la vegetación de una jardinera. El suceso tuvo lugar a las seis menos cuarto de la tarde, y se sospecha que el fuego podía haberse producido en el campamento que unos sin techo mantienen debajo del puente, un refugio habitual para los indigentes.

Según todas las apariencias, el fuego se habría iniciado en el precario habitáculo, que incluye una cubierta de madera y colchones, y de allí se habría extendido a la vegetación de la vecina jardinera, que se encuentra justo frente al Hotel Avenida.



El fuego creció hasta consumir uno de los árboles que allí se encuentran. La zona estaba muy seca debido a la falta de precipitaciones en los últimos tiempos, de manera que ardió con llamas altas que alarmaron al público. Los vecinos comenzaron a llamar a la centralita de Bomberos. La Policía Local cortó dos de los carriles en dirección salida para que los servicios de extinción de incendios pudieran hacer su trabajo, que se concluyó unos cuarenta minutos después. Se gastaron cerca de 1.500 litros de agua en la extinción.

En cuanto a los habitantes del refugio, no se pudo encontrar a nadie, por lo que se espera que no sufrieran daños. Por otro lado, otras fuentes apuntan a que no es habitual que hagan fuegos a estas alturas del año.