In A Coruña We Call It Fiesta

Gritos, saltos, voces al unísono y mucha exaltación. Rigoberta Bandini no necesitó de grandes artificios para que el público coruñés que llenó Pelícano se rindiera a sus pies. El concierto no podía comenzar de otra forma y, ante un fondo rojo, Paula Ribó salió al escenario ataviada con su característico uniforme de colegiala para entonar los primeros saludos de 'In Spain We Call It Soledad': "Hi, I just wanna say hello". Seis palabras le bastaron para que los asistentes a este concierto se trasladasen a una fiesta. Una de esas que recuerdas con tus amigos durante años.

Siguió sonando, precisamente, 'Fiesta', para dar paso a un cántico a la maternidad con 'Canciones de amor a ti'. Es curioso que una canción que vio la luz hace menos de un mes ya haga corear a casi 2.000 personas, en repetidas ocasiones, que no saben "hacer ni un huevo frito". Bandini, junto a un divertidísimo Esteban Navarro, que amenizó algunos intervalos con su piano, Stefano Macarrone y Berta Gratacós -sustitutos de los primos de la cantante- y las bailarinas que la acompañan, consiguieron atrapar a los allí presentes en una atmósfera de felicidad, donde hay espacio para la reivindicación -la gente no duda en gritar eso de cagarse en un ayuntamiento de 'The Fuck Fuck Poem'-, el feminismo, la nostalgia, el amor y, sobre todo, la libertad y diversión.

Con 'Julio Iglesias' llegó un momento de unión, y es que los asistentes solo pensaban en cuánto saltar y cómo cantar una canción que evoca a la adolescencia. 'A ver qué pasa' hizo echar de menos el no tan lejano verano y con 'A todos mis amantes' toda la atención se la llevó la voz de Paula Ribó, que pronto haría una pregunta con una respuesta inmediata que no dio lugar a dudas: "¿Cuántas perras hay en A Coruña?".

En este punto ya no había vuelta atrás. El espectáculo tenía que continuar y no de cualquier forma. El delirio llegó con 'Perra' y 'Ay Mamá', para continuar con un popurrí de canciones de amor donde sonaron Massiel, Mocedades, El Rey León, Sergio Dalma y Rosalía. 'Así Bailaba' demostró que el tema de los Payasos de la Tele ya es historia. Impresiona ver cómo la gente canta a capella la segunda estrofa de la canción mientras las bailarinas saltan a la comba y enseñan a hacer 'twerk', a la vez que se deja atrás la idea de que la mujer tiene que lavar y planchar. La catalana todavía tenía varios ases en la manga. Una corona y una túnica la convirtieron en la "sacerdotisa de confianza" para cantar 'Emperatriz' y, como regalo, una vuelta a la infancia con la banda sonora de 'Caillou', personaje al que dio voz la cantante en los noventa.

Con tan solo un disco de 45 minutos a sus espaldas, que salió el 7 de octubre, Rigoberta Bandini continúa llenando una gira desde su independencia discográfica, un lugar desde el que ha logrado crear himnos como 'Perra', 'Ay Mamá', 'A ver qué pasa', 'Julio Iglesias' y 'Too Many Drugs', con la que cerró este frenético concierto. La cantante vuelve a la sala coruñesa esta noche, también con entradas agotadas, para dejar claro que un espectáculo puede brillar sin grandes maniobras cuando el ingenio está en una misma.