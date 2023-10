El Imserso se olvida de Alvedro, que no contará con vuelos chárter

La campaña del Imserso deja de lado al aeropuerto de A Coruña. Profesionales del sector denuncian su malestar por la escasez de plazas destinadas al programa turístico dedicado a la tercera edad, además de la falta de vuelos especiales –chárter–, algo que sí se da en Lavacolla y Peinador. Si en el programa de 2019-2020 la terminal coruñesa contaba con chárter a Alicante, Almería y Valencia, y en 2022 a Mallorca, este año no hay programada ninguna operación especial desde A Coruña. Este es un mal que no se ha subsanado desde la pasada campaña, cuando se dio la misma situación.



El director de Viajes Embajador y directivo de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi), Óscar Regal, califica como un “gravísimo error” no dar carácter igualitario a los aeropuertos gallegos. Alvedro tendrá operativas de Imserso dentro de las rutas regulares, como Málaga, “pero no obligar a montar operativas chárter como otros años ha perjudicado al aeropuerto”, añade.



La reacción de los coruñeses, como no podía ser de otra forma, no es positiva. “Los viajeros están enfadados porque antes podían salir desde su ciudad y ahora en las operativas de Baleares y Canarias se ven obligados a salir desde Santiago, teniendo que viajar incluso por sus propios medios al aeropuerto compostelano, explica Regal. Por su parte, Alberto Maroto, de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, considera que lo ocurrido “nos pone en una perspectiva bastante desigual. A las administraciones públicas en Galicia se les llena la boca con la coordinación entre aeropuertos, pero a la hora de la verdad, no existe. Es una descoordinación y un intento de llevar todo a Santiago a la fuerza”.

"Pésima distribución"

El profesional de la entidad en apoyo a Alvedro, además, señala que “existen muchas personas jubiladas en Galicia y no están todas en Santiago. Habrá muchas a las que no les venga bien el aeropuerto de Santiago. No entendemos que no se haya adaptado la oferta a las necesidades de esta gente. La distribución es pésima y un nuevo ataque a dos aeropuertos al contrario de la promoción, como sea, de uno”.



En la programación del Imserso el pasado año 2022, comprendida entre los meses de febrero y abril, hubo vuelos especiales a Mallorca con la aerolínea Air Nostrum. Además, por aquel entonces se contrataron grandes cupos de plazas en vuelos a Barcelona, Valencia, Sevilla, Tenerife y Gran Canaria con Vueling y otros más pequeños en los Iberia a Madrid.