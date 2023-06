El IES Ramón Menéndez Pidal puso el broche de oro a su aniversario

El IES Ramón Menéndez Pidal celebró este martes un evento que sirvió para echar el cierre al curso en el que el centro cumplía medio siglo de vida. Ya se habían llevado a cabo diferentes actividades para conmemorar este aniversario, y esta celebración sirvió para cerrar el curso de forma definitiva.



Desde el centro, se buscaba celebrar “un acto institucional no que reunir a diferentes partícipes deste primeiro medio século do noso centro. O obxectivo era poñer o broche de ouro a este curso que supuxo unha ollada cara ao pasado, pero sempre coa perspectiva do traballo realizado pola mellora do noso presente e, por suposto, do futuro da nosa sociedade”, explica al respecto la directora, María Estrella Pérez Freire. Los alumnos presentaron diferentes trabajos y también prepararon actuaciones musicales como fin de fiesta.