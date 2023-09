La hostelería de A Coruña se inclinará por instalar sus terrazas en la calzada

El Ayuntamiento regularizará, a través de una ordenanza que ya se ha empezado a redactar, la instalación de terrazas en vía pública o plazas de aparcamiento. La alcaldesa, Inés Rey, aseguró que los hosteleros tendrán que decantarse por situar las mesas en las plazas de aparcamiento o en la acera. “No se puede todo a la vez”, dijo.



El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, explica que los profesionales del sector siempre han defendido mover las terrazas hacia los aparcamientos. “Se trata de intentar liberar el espacio para los transeúntes”. Por ello, cuando sea posible, se optará por esta medida. “Es mejor que se puedan despejar aceras para los viandantes, invidentes, sillas de ruedas o carritos de bebé”, afirma.



La regidora anunció que la ordenanza regulará y hará “compatible todo”, pero quien tenga terraza en la calzada, “sabe que no puede tenerla en la acera”. El propósito no es otro que continuar con la medida que nació en la pandemia pero facilitando la convivencia de todos. “Se trata de tener una ciudad en la que podamos desarrollar actividades empresariales y de ocio y, a la vez, quien no tenga ni la una ni la otra, pueda caminar tranquilamente por la calle”. Cañete coincide con la alcaldesa al comentar que entender que “para hacer la ciudad más sostenible y mejor para todo el mundo, las terrazas están mejor en las plazas de aparcamiento”, por lo que siguen ambos la misma línea.

Debate en el pleno



Este asunto llegó ayer al pleno, cuando la concejala del BNG, Avia Veira, denunció los “incumprimentos sistemáticos” de las ordenanzas que regulan las terrazas y las que protegen contra la contaminación acústica. Veira afirmó que el Gobierno local no solo “non supervisa as ordenanzas, senón que mesmo contribúe aos incumprimentos ao promover excesos, por exemplo na contaminación acústica, coa organizacións de festivais ou coa ampliación desproporcionada” dos horarios da hostelaría”.



En lo relativo a los establecimientos hosteleros, la concejala del BNG señaló que se incumple el artículo cuatro, “aquel que prescribe que estas instalacións deben respectar a seguridade viaria, garantir a accesibilidade universal e permitir en todo caso a circulación dos vehículos de emerxencia”. El portavoz municipal de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, recordó que, a consecuencia de la pandemia, se adoptaron decisiones sobre las terrazas, pero negó que se tradujesen en una suerte de “barra libre” y cifró en 63 las propuestas de sanción que se tramitaron por infracciones de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica. La alcaldesa ha señalado en varias ocasiones la importancia de la medida adoptada en 2020, tomada para minimizar el impacto económico en el sector por el covid, “facilitando que se pudiera seguir manteniendo la actividad en condiciones de seguridad para todos”.