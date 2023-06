El Hospital de A Coruña se une a la campaña ‘Mesmo Corazón, Distintas Caras’

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) se une a la campaña ‘Mesmo Corazón, Distintas Caras’ para concienciar sobre la importancia de la detección temprana de la insuficiencia cardíaca (IC).



De este manera, en el patio central del Hospital Abente y Lago se instaló un cubo informativo gigante para desvelar las diferentes caras de la insuficiencia cardíaca para, a través de esta iniciativa, hacer visibles las distintas formas y retos asociaciones a la IC.



En este proyecto participan una decena de centros hospitalarios de toda España a fin de promover el enfoque multidisciplinar de la patología y mejorar la calidad de vida de los pacientes.



Desde el Hospital de A Coruña explicaron que “a insuficiencia cardíaca é un síndrome que afecta a máis de 700.000 persoas en España e, do mesmo xeito que outros países desenvolvidos, é a primeria causa de hospitalización en maiores de 65 anos e supón, aproximadamente, o 5% de todas as hospitalizacións”.

Medidas

En este sentido, conocer sus síntomas, acudir a especialistas y tomar medidas para una mejor gestión son clave para garantizar una mejor calidad de vida.



“No noso centro todos os profesionais que traballamos en insuficiencia cardíaca buscamos brindar unha atención multidisciplinar, centrada no paciente, que promova o autocoidado e mellore o coñecemento da enfermidade, xa que sabemos que a detección precoz dos síntomas de descompensación reduce significativamente as hospitalizacións. Na poboación mais anciá son especialmente relevantes os obxectivos de melloría de funcionalidade e calidade de vida, así como establecer circuítos asistenciais que fagan o acceso ao sistema o mais sinxelo posible”, comenta Beatriz Seoane, médico de la Unidade de Manexo Integral do Paciente con Insuficiencia Cardíaca del Servizo de Medicina Interna del Hospital Universitario de A Coruña”.