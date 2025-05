El HM Modelo apunta a un posible acuerdo con Adeslas “en breve” para mantener el servicio con Muface

María Jesús Abad es una de las más de 34.000 mutualistas de Muface que eligen Adeslas en A Coruña. En su caso, lleva con ellos “desde que nació”, primero de forma particular y luego, cuando entró en Muface, continuó eligiendo esta aseguradora. Y para ella, a quien no le gustan los cambios, el HM Modelo siempre ha sido su hospital de referencia. “Yo si me ponía mala era llamar un taxi y al Modelo. Ahora me estresa un poco pensar que me pase”, asegura la coruñesa.

“En el Modelo tengo a mis médicos de toda la vida y tienen mi historial. Y ahí me salvaron la vida del covid”, cuenta María Jesús. Menciona al reumatólogo al que llevaba a su madre, al cardiólogo y a la endocrina que les atendía a ella y a su marido y a su médico de cabecera con el que llevaba más de 40 años. Algunos cambios llegaron con el paso del tiempo, pero la eliminación ahora del HM Modelo del cuadro médico de Adeslas es la gota que colma el vaso: “Me parece patético. Ahí tenías todas las especialidades, las urgencias, estaba a mano....”.

Aunque asegura que va a “intentar aguantar” con Adeslas, reconoce que lo más probable es que se acabe cambiando a la Seguridad Social.