La hermana del joven acuchillado el sábado en A Coruña: "Le asestaron seis puñaladas por la espalda"

Laura, la hermana del joven de 18 años apuñalado este sábado en la plaza de San Pablo, ha publicado en su redes sociales una carta abierta en la que reclama mayor seguridad en las calles de A Coruña y agradece el comportamiento "ejemplar" de todas las personas que ayudaron a su hermano en una situación de extrema urgencia. "No fue un incidente entre adolescentes", tampoco "debían dinero" ni fue un "ajuste de cuentas", asegura en el comunicado, en el que relata que el joven "defendió a uno de sus amigos de doce años de las amenazas e intentos de agresión de este grupo de salvajes para que dejasen la pista de baloncesto en la que llevaban jugando un rato".

La situación fue a más, tal y como refleja la carta, cuando "al ver que los agresores se ponían más agresivos, mi hermano y sus amigos decidieron irse y dejar de jugar en la pista para no tener problemas mayores. Fue ahí cuando recorrió unos metros y donde le asestaron seis puñaladas (cuatro en el brazo, uno en la espalda y otra en el abdomen) por la espalda y de la forma más mezquina y cobarde posible".

Laura afirma que el joven es "una persona íntegra, y huye de todo problema. Ahora se está recuperando poco a poco de las lesiones físicas, pero por su forma de ser, lo que más nos preocupa a la familia son las lesiones psicológicas que esta agresión le haya podido causar. La investigación avanza a buen ritmo y la policía, a la cual agradecemos su trato humano y su trabajo, nos transmite tranquilidad y seguridad. Solo pido justicia para mi hermano, no quiero que ninguna persona pase por lo que yo he pasado en el día de ayer; no quiero que nadie más tenga que recibir una llamada así y tenga que salir corriendo con un ataque de nervios de una reunión de amigos sabiendo que tu hermano ya no está jugando con sus amigos como pensabas, sino que está tirado en el suelo de la calle, acuchillado y herido de gravedad", añade.

Por último, comenta que desconoce "de quién es la responsabilidad de la creciente inseguridad que vive nuestra ciudad. Solo espero que se tomen las medidas correspondientes para que mi hermano sea la última víctima de esta situación que solo empeora".

El joven ya se encuentra en su domicilio tras haber recibido el alta este domingo. Debido a las heridas recibidas, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde estuvo ingresado hasta hoy.