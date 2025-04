El historiador, arqueólogo y museólogo Felipe Senén visitó hace 50 años el palacio municipal de María Pita para tomar posesión del cargo de conservador del Museo Histórico Arqueológico del Castillo de San Antón, puesto en el que sustituía a Luis Monteagudo. Fue uno de los asuntos de los que informó El Ideal Gallego el 22 de abril de 1975, una edición en la que también se destacaban los trabajos en las calles de la Ciudad Vieja para la nueva instalación de la electricidad. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, el diario contaba cómo estaba el proceso de adjudicación del alumbrado de la avenida de La Marina. Dos empresas aspiraban a encargarse de la obra y ambas presentaron ofertas inferiores al máximo presupuestado, que era de 83.000 pesetas.

Martes, 22 de abril de 1975

Hace 50 años | Felipe Senén toma posesión como nuevo conservador del Museo de San Antón

Hoy, 22 de abril de 1975, tomará posesión de su nuevo cargo de conservador del Museo Histórico Arqueológico, sito en el Castillo de San Antón, don Felipe Senén López. El acto de toma de posesión se desarrollará en el palacio municipal de María Pita, a las dos menos cuarto de la tarde, con la asistencia de las primeras autoridades municipales y de educación. Felipe Senén sustituye en el cargo a Luis Monteagudo.



Mientras, en la Ciudad Vieja varios canteros trabajan la piedra que habrá de ser colocada en las calles, una vez se levanten las losas del pavimento, para la nueva conducción eléctrica del Plan Coruña. La medida de tomar toda clase de precauciones para dejar el pavimento como estaba es digna de aplauso aunque, por otra parte, no deje de ser una medida elemental y exigible. Pero lo cierto es que no siempre se cumple y no hace falta más que darse una vuelta por la Ciudad Vieja para darse cuenta de hasta qué punto, unos y otros, han dejado huella profunda de su ‘paso’.



En cuanto a la actualidad laboral, el Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Trabajadores de La Coruña estudió los últimos decretos relacionados con las medidas económicas y sociales que afectan al salario mínimo interprofesional, a los convenios colectivos, a la Seguridad Social y a los impuestos sobre la renta del capital, mostrando su desacuerdo tanto por la cuantía absoluta del salario mínimo, insuficiente para compensar el alza de los precios, como por las medidas limitativas que afectan a los márgenes de los convenios colectivos.

Sábado, 22 de abril de 1950

Hace 75 años | Adjudicación del alumbrado de la avenida de La Marina

Ayer, 21 de abril de 1950, se efectuó en el Ayuntamiento la apertura de pliegos para estudiar las ofertas para la instalación del nuevo alumbrado en la avenida de La Marina. Las dos casas concurrentes hicieron una importante baja en la cantidad presupuestada de 83.000 pesetas. La mayor economía la reporta la casa que ya obtuvo la contrata del alumbrado del Cantón Grande y que rebaja un treinta y siete por ciento de la cantidad original. Con esta economía se piensa ampliar la instalación hasta el Parrote, en lugar de terminar en el paseo de la Dársena.



También ayer se reunió la Comisión de Fiestas, que trató de la gran semana de festejos que se proyecta con ocasión del partido en el que se disputará el Trofeo Teresa Herrera. Además, el próximo lunes, 24 de abril de 1950, el señor arzobispo de Santiago, Quiroga Palacios, visitará la Delegación Provincial de Educación Popular de La Coruña, donde será recibido por el delegado, Francisco Serrano Castilla.