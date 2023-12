Hace 25 años | Viviendas de lujo para María Pita y Scaloni quiere volver a ser titular

El periódico del domingo 27 de diciembre de 1998 destacaba como noticias principales el mensaje de Rajoy de que el PP debería hacer un esfuerzo mayor en las municipales y el debut de los ajedrecistas más jóvenes en el Trofeo de Reyes en A Coruña.

Los alcaldes se suman a la exigencia de accesos gratuitos como los de Santiago

El anuncio del Ministerio de Fomento para sacar a concurso la construcción de 57,5 kilómetros de autopista entre Santiago y Dozón, con tres tramos libres de peaje, ha provocado las reacciones de los alcaldes de la comarca coruñesa, que califican de ultraje, injusticia y agravio comparativo el hecho de que se siga cobrando en los tramos de A Barcala y Arteixo. Los alcaldes de Cambre, Antonio Varela Saavedra; Carral, Juan Manuel Vales Rodríguez, o el de Arteixo, Manuel Pose, creen que se está cometiendo un error al no aplicar los mismos baremos en los accesos a la ciudad de A Coruña.

Viviendas de lujo sustituirán a las únicas casas en ruinas en María Pita

El Plan Especial de la Ciudad Vieja y la Pescadería permitirá edificar en la misma plaza de María Pita, aunque el diseño del inmueble que se construya al amparo del nuevo ordenamiento estará sometido a normas estrictas para evitar que rompa el conjunto arquitectónico del recinto urbano. El Plan Especial ha unificado en un polígono los dos solares que hacen esquina a la calle de San Agustín y en los que hay sendos inmuebles en avanzado estado de ruina. La declaración de polígono impide que se pueda construir sobre uno solo de los terrenos, obligando a los promotores inmobiliarios a pactar con los propietarios de ambos terrenos. Uno de ellos es el Ayuntamiento, que dispone del solar de mayor tamaño, aunque la iniciativa para construir en este lugar viviendas de lujo será privada.

Alumnos de las Franciscanas

Colegio Sagrado Corazón, más de cien años educando a los niños coruñeses

La instalación de un centro en Riazor, en el año 1897, supuso también la llegada de las Religiosas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor a Galicia. Conocidas entonces como las Terciarias, las hermanas iniciaron su labor con una escuela de párvulos y de primera enseñanza, en las cuales cuidaban durante el día a los niños de las cigarreras y las lavanderas coruñesas. Estas actividades tuvieron que cesar en mayo de 1931. Hasta 1938, el local de Rubine fue ocupado por la Falange primero y usado como hospital militar después. En ese año, la superiora solicita que se devuelva el edificio a su fin educativo y así las Franciscanas llevan ya más de cien años educando a los niños coruñeses. Por falta de espacio, el centro se trasladó a unas excelentes instalaciones en la zona de A Zapateira en los años setenta.

Mauro y Lionel Scaloni, en su casa

Scaloni: "Cuando me dé igual jugar, me voy a 'robar la plata' cerca de mi familia"

Lleva un año en A Coruña y lo único que le falta a esta ciudad para ser la de sus sueños es su familia. Lionel Scaloni cumple su primer aniversario en la urbe herculina lleno de buenos propósitos para el 99 y una gran ilusión, recobrar protagonismo en el equipo que prepara Javier Iruretagoyena. "Estoy muy contento, porque cuando vine para aquí traía cierto miedo, dado que sólo tenía 20 años y me marchaba muy lejos de mi casa; sin embargo, me ha sorprendido lo bien que nos hemos adaptado, tanto mi hermano Mauro como yo, y ahora mismo sólo cambiaría esta ciudad por mi pueblo, porque allí está mi familia". Llleva "mal" su suplencia en "el mejor equipo de España" porque, asegura, vino "para jugar y no a robar la plata". asegura que no es capaz de asumir su profesión con pasotismo porque, cuando eso pase, será el momento en el que se vaya para el equipo más cercano a su casa y se ocupe "sólo de cobrar a fin de mes".

Jose Sande, a la derecha, en el torneo de Reyes de Ajedrez

El público disfrutó con las partidas de ajedrez en el Sporting Club Casino

Numeroso público se dio cita en el aula de cultura del Sporting Club Casino de A Coruña para seguir de cerca las más de cincuenta partidas de la vigésima edición del Torneo de Reyes de ajedrez.