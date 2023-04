Hace 25 años: Vázquez quiere primarias y los jugadores del Depor triunfan como modelos

El periódico del 25 de abril de 1998 llevaba a portada la elección de Borrell por los socialistas como candidato, el triunfo de los jugadores del Deportivo como modelos en el desfile "Galicia está de moda" y la Consellería de Industria vislumbra un buen futuro para la Fábrica de Tabacos.

Francisco Vazquez y el Grupo Gallego de Cable

El 90% de los hogares coruñeses podrá tener gas natural en junio de 1999

En el año 2000, el noventa por ciento de los hogares de La Coruña contará con la infraestructura necesaria para utilizar el gas natural, según anunció ayer el presidente ejecutivo de Gas Coruña, Rogelio Fernández Montero, en la presentación en el Ayuntamiento de los planes de la compañía para los próximos años, acto en el que estuvo acompañado por el alcalde, Francisco Vázquez. El alcalde se reunió también con responsables del Grupo Gallego de Cable, lo que supuso el primer encuentro oficial tras la adjudicación del servicio de telecomunicaciones en la demarcación única de La Coruña a esa empresa, que estará representada en un 22% por Unión Fenosa y tiene entre otros socios a Caixa Vigo, Endesa, Faro de Vigo, Telecom Italia y Grupo Zeta.

Francisco Vázquez deposita su voto / Pedro Puig

Se busca candidato socialista

El alcalde lanzó ayer un reto a sus compañeros de partido que difícilmente encontrará respuesta. Vázquez hizo oficial su deseo de convocar unas primarias para encontrar el candidato socialista a regir el Ayuntamiento coruñés. Sin embargo, si el Partido Popular ya encuentra serias dificultades para hallar entre sus militantes un posible rival de Vázquez, la búsqueda de un competidor entre las filas del PSdeG parece misión imposible. Francisco Vázquez explicó que en las ciudades en las que ya existe un alcalde del PSdeG en un principio no está previsto que se organicen elecciones primarias, ya que se entiende que el regidor e el candidato natural. Pero no se ha podido resistir al desafío de las primarias: "Todo el proceso de elecciones me fascina, me lleva el demonio, porque a mí me encantan las urnas", explicó Vázquez.

Un momento del desfile / Pedro Puig

Del campo de fútbol a la pasarela

No hubo desmayos, pero faltó muy poco. Cientos de enfervorecidas admiradoras aplaudieron a los jugadores del Deportivo, que ayer se convirtieron en los modelos de excepción de los grandes diseñadores gallegos durante un desfile en El Corte Inglés. Fran, Donato, Loco Abreu, Maikel, Paco y Scaloni salieron a la pasarela acompañados de misses gallegas, un tándem muy de moda que levantó una gran expectación entre los cientos de coruñeses que abarrotaron la plaza de la Cubela.