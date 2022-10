Hace 25 años: Últimas noches en vela en la Torre y Lendoiro regatea a Silva

El periódico del 28 de octubre de 1997 destacaba como noticias principales el "regate" de Lendoiro a Silva con la liquidación del contrato, los accidentes y la lluvia, que causaron atascos de diez kilómetros en los accesos, y la autorización de la Unión Europea de la venta de Inespal a Alcoa.

Pedro Pasantes, farero de la Torre de Hércules | Pedro Puig

Últimas noches en vela en el faro de Hércules

Cuatro destellos blancos cada veinte segundos. Ese es el DNI del faro de Hércules que identifican todos los navegantes que se aproximan a las costas de La Coruña. Una luz que ni siquiera dejó de brillar tras el desastre del Mar Egeo. "Hubo que limpiar los cristales porque se ahumaron un poco, pero no se interrumpió su funcionamiento ni una noche. Protección Civil desalojó la zona pero nosotros hacíamos la guardia en un hotel desde donde se avistaba La Torre para comprobar que todo marchaba bien", cuenta Pedro Pasantes, un farero que asume con realismo, pero con anticipada nostalgia, el fin de un oficio unido desde tiempos inmemoriales a esta tempestuosa esquina de la península. Pasantes, junto con sus dos compañeros, son los últimos torreros de Hércules. El Puerto proyecta la automatización integral del servicio de señales marítimas. A corto plazo, todos los faros y balizas de la Autoridad Portuaria coruñesa, de Fisterra a Mera, se supervisará desde la Torre de Control Marítimo y ya no será necesario que estos hombres permanezcan en vela al pie del faro para comprobar que la torre romana continúa lanzando su mensaje a los navegantes.

Bruselas da luz verde para la compra de Inespal

La Comisión Europea dio ayer su visto bueno a la adquisición de la empresa española Inespal por parte de la firma norteamericana Alcoa, operación que forma parte del programa de privatizaciones decidido por parte del Gobierno español. El Ejecutivo comunitario dio luz verde tras considerar "improbable" que la adquisición de Inespal coloque a Alcoa en una posición dominante en el sector del aluminio.

Silva abandonó solo el estadio el día que que se despidió | P. Puig

Silva, atado de pies y manos

Carlos Alberto Silva sigue en La Coruña. No puede retornar a su país porque todavía no ha liquidado el contrato que lo ligaba al Deportivo hasta el 30 de junio de 1998. El motivo es que el presidente de la entidad, Augusto César Lendoiro, no quiere pagarle la cantidad pactada en concepto de imagen, que asciende a cincuenta millones de pesetas. El problema de Silva radica en que el acuerdo no está por escrito. Hasta hace tres semanas, el brasileño no tenía problemas para cobrar todos sus emolumentos, ya que la cantidad correspondiente a la imagen la percibía a través de Jorge Mendes, su representante.