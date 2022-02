Hace 25 años: San Valentín deja 1.300 millones y llegan los primeros chips para perros

El periódico del 16 de febrero de 1997 llevaba a portada la inversión del Gobierno de 11.000 millones en Sogama; el sorteo de San Valentín, que dejaba 1.300 millones en la ciudad, y la posibilidad de que Autopistas elimine el peaje entre La Coruña y A Barcala.









Autopistas asegura estar "en disposición" de suprimir el peaje de A Barcala

El peaje de A Barcala puede estar disfrutando sus últimos días de vida. Responsables de la empersa Autopistas del Atlántico han manifestado a este diario que "se encuentran en disposición de eliminar" la tarifa impuesta para el tramo entre O Burgo y La Coruña, aunque matizan que la decisión no la pueden tomar de manera unilateral. "La supresión del peaje es viable --explicaron-- pero será el Ministerio de Fomento el que deberá decidir si estima que se debe realizar. En todo caso, previamente será necesario hacer los estudios económicos pertinentes". Actualmente, cuatro mil usuarios pagan a diario la tarifa entre la ciudad y O Burgo.





Identificados los primeros animales en la campaña de promoción del "chip"

La entrada en vigor de la campaña para la identificación de perros y gatos con "chip" no colapsó ayer las clínicas veterinarias que ayer abrieron sus puertas en la ciudad, a pesar de la entrada en vigor de la campaña de identificación de perros y gatos, que supone una rebaja de casi el 50% en la aplicación del "chip", al precio de 3.500 pesetas. La obligación de identificar a perros y gatos, recogida en el artículo 13 de la Ordenanza de Tenencia de Animales que ha entrará en vigor el próximo mes de abril, ha llevado al Ayuntamiento a firmar un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios para que esta normativa no afecte en exceso a la economía de los coruñeses.









San Valentín se pasó por La Coruña y dejó caer 1.300 millones

La administración de lotería número dos de La Coruña, "Doña Celia", ubicada en la calle San Andrés, repartió ayer 1.300 millones de pesetas al vender todas las series del 53.250 en el sorteo extraordinario de San Valentín, premiado con 80 millones. Luciano García Barros, propietario del despacho, que abrió en 1954, lo que le convierte en el segundo más antiguo de la ciudad, aseguró que los premios están muy repartidos, ya que todos se vendieron en la administración.









José Luis Iglesias, los saberes de un sastre de cuarta generación

Cruzar la puerta de la Sastrería Iglesias, en la calle Riego de Agua, es como dar un salto en el tiempo. José Luis Iglesias Rodríguez, el último de una dinastía de sastres, cuida celosamente objetos, carteles, láminas de figurines y mobiliario de sus antecesores, que abrieron la casa Iglesias en 1864 en la calle Herrerías. En los años 20 se trasladaron a Riego de Agua adaptando el diseño neoclásico de grandes espacios y líneas sobrias en maderas nobles que todavía conserva hoy. "Fuimos los iniciadores de la moda pret-a-porter en serie", bromea José Luis, que todavía guarda el informe sobre el vestuario que precisaba el cuerpo de Policía que hizo su abuelo para el Ayuntamiento a principios de siglo. Entonces, la levita de un agente costaba 17 pesetas. Como todos los oficios, la sastrería a medida también muere lentamente. "Sé que soy el último, cuando yo me jubile la Casa Iglesias desaparecerá, espero que mis antepasados me perdonen y no se revuelvan en sus tumbas", señala.









Manuel Areoso: "Mi ilusión es recuperar el Marfil"

Se dedica profesionalmente al mundo del cine, el teatro y la televisión pero en octubre de 1996 se hizo cargo del bar "Marfil", un establecimiento situado en la plaza de la Fuente de San Andrés y con muchas historias del pasado coruñés entre sus paredes. "La casa donde está tiene más de cien años, lo que no recuerdo es si ha habido siempre en este local un bar --afirma--, perteneció a mis padres desde 1964, luego se hizo cargo mi hermano y ahora lo he cogido yo". El Marfil es un bar de partidas. "Hay gente que viene a jugar la partida incluso desde antes que yo naciera", explica Areoso.