Hace 25 años: Romería para mantener el "Mar Egeo" y Manjarín piensa en irse

El periódico del 9 de mayo de 1997 destacaba como principales noticias la encuesta en la que la mitad de los gallegos preveían votar a Fraga, Manjarín, que se sumaba a la lista de jugadores que se planteaban su marcha del Deportivo y la elección de Benjamín González como decano de Sociología.









Un edificio de siete plantas sustituirá a las casas de "La Ibense" y "Los Cantones"

El proyecto de demolición y posterior construcción de un edificio sobre los solares de "La Ibense" y "Los Cantones" data de 1991 aunque el plan (modificado después ligeramente) se mantuvo en suspenso en repetidas ocasiones e incluso llegó al Tribunal Supremo. El Motivo: la oposición de algunos inquilinos a abandonar sus viviendas, aunque se les había garantizado el realojo, una vez concluyeran las obras. El número 13 (heladería "La Ibense") es en la actualidad una casa de planta baja y cuatro alturas, además de un ático, que el 14 no tiene.









Una romería reivindicará el mantenimiento del "Mar Egeo"

La agrupación "A Movida" celebrará una concentración-romería el próximo día 18 del presente mes en las proximidades de los restos del petrolero "Mar Egeo", como muestra de oposición a su conversión a chatarra. Por tal motivo, invitan a simpatizantes, afiliados y colectivos en general a participar en el evento, que ha trasladado la fecha de celebración por motivos climáticos.





El centro histórico de la ciudad perdió 12.000 habitantes en trece años

El centro de la ciudad es menos céntrico, si nos atenemos a los datos de población por distritos elaborados a partir de las cifras del padrón municipal. En trece años, los ciudadanos han abandonado de manera masiva esta área de privilegio y la parte histórica de la ciudad (doce mil habitantes menos) para desplazarse a los nuevos polígonos que se levantan en los arrabales y que están "hermanando" a marchas forzadas La Coruña con los municipios fronterizos. Ciudad Vieja, Monte Alto, Pescadería, Orzán y Cuatro Caminos envejecen y se despueblan mientras que las zonas de Monelos, Gaiteira, Os Castros, Matogrande y Los Rosales ganan residentes. El número de personas empadronadas en la ciudad subió de 243.785 a 245.314.





Polémica elección del nuevo decano de Sociología

El catedrático de Técnicas de Investigación Benjamín González Rodríguez salió ayer elegido nuevo decano de la Facultad de Sociología en medio de una fuerte polémica desatada por una amplia representación de los estudiantes y un sector del profesorado que denuncian la existencia de "irregularidades administrativas" en el proceso electoral. La Facultad de Sociología vive en una situación de incertidumbre desde abril, cuando Benjamín González renuncia a su candidatura en la primera vuelta al no obtener los votos suficientes para la mayoría absoluta. Ni el reglamento de las elecciones ni el de la acultad contemplaban esta situación, según el Rectorado, y por eso se realizó esta segunda vuelta, a pesar de las protestas de los estudiantes.









Manjarín reacciona a la intransigencia del club con su futuro

No es difícil adivinar que varios jugadores están incómodos. Algunos, caso Miroslav Djukic, por la injusticia con la que se les ha tratado en los últimos tiempos. Otros, sencillamente, porque no juegan o al menos no lo hacen con la asiduidad que consideran aceptable. En este último grupo se enmarca el único internacional español del Deportivo que sigue acudiendo a las convocatorias de Javier Clemente: Javier Manjarín Pereda. Harto de moerderse la lengua, el jugador no entiende, aunque lo acepta con respeto, que el entrenador pueda todavía dudar de cuál puede ser su función sobre el terreno de juego y, en caso de tener una respuesta negativa, solicita facilidades para marcharse.