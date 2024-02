Hace 25 años | Quince mil postales por un obispo coruñés y 1.500 pesetas para viajar en tren a Madrid

El Ideal Gallego del 16 de febrero de 1999 llevaba a su portada que la Universidad de A Coruña gestiona 4.000 millones menos que la de Vigo, los ganadores de los apropósitos recibieron los premios en el Colón, homenaje al crítico de arte Laureano Álvarez, Hacienda embargará los coches a los morosos, Begano destina 1.150 millones a promocionar el Xacobeo 99, Francisco Vázquez anuncia un fichaje estrella para su lista de las municipales, el Vaticano recibe 15.000 postales en apoyo a la creación de un obispado en la ciudad, Irureta pide un esfuerzo extra a sus jugadores ante el partido de Mallorca y García-Sabell cumple un cuarto de siglo en la Academia de Medicina.

La adhesión de Francisco Vázquez abrió la campaña de postales a principios de diciembre

El Vaticano recibió 15.000 postales pidiendo un obispo para A Coruña

La imagen de A Coruña se ha hecho muy familiar en la Santa Sede. El Vaticano ha recibido entre diciembre u enero al menos quince mil postales en demanda de un obispo para A Coruña y su área metropolitana, según estima Manuel Espiña Gamallo, responsable de la Comunidad Cristiana Home Novo e impulsor de la campaña.

Durante la gala se presentaron algunos de los apropósitos premiados en el certamen

Las letras satíricas y las coplas festivas volvieron a escucharse en el Colón

Las comparsas y grupos ganadores de la segunda edición del concurso de tradiciones festivas "Nito" recibieron ayer los premios en una gala que se celebró en el teatro Colón. En la modalidad de los apropósitos salió triunfador el "Galicia vai ben (La Coruña is going better)" compuesto por Paco Lodeiro y Begoña Prieto. En las coplas de adultos trinfó Celtras con Fistro con el tema "As pollas submarinas, en eufonía pitas glub glub", y en las coplas infantiles fue el elegido el grupo de alumnos de Xulián Magariños con "San Herodes. Bendito Patrón".

El nuevo Trenhotel es el mejor modelo de largo recorrido de que dispone Renfe | Pedro Puig

Ocupación del 100% en el primer viaje a Madrid del Trenhotel

El Trenhotel, un Talgo dotado con camas, hizo ayer su viaje inaugural con sus 338 plazas ocupadas. El nuevo modelo, que tomó el relevo al expreso Rías Altas, acorta el viaje a Madrid 45 minutos. A cambio, el precio del billete será algo más caro: entre mil y mil quinientas pesetas en trayecto de ida y vuelta para viajes sentados o en cama de clase turista.

Peregrino descalzo

Un duro peregrinaje

José María Ruiz Toro consiguió ayer la Compostela tras peregrinar descalzo desde Córdoba hasta Santiago, más de mil kilómetros.