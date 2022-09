Hace 25 años: El Puerto presenta su propuesta para el Parrote y el Excel da marcha atrás con Bebeto

El periódico del 16 de septiembre de 1997 llevaba a portada la marcha atrás del Excel en el traspaso de Bebeto, la presentación del Puerto de su propuesta para reformar la Marina y el paseo del Parrote, la vuelta al cole y la aprobación por parte del Ayuntamiento del nuevo centro comercial de Alfonso Molina.

Vuelta al cole en 1997

Más de 22.000 alumnos volvieron ayer a las clases en La Coruña

Los colegios de La Coruña volvieron abrir sus puertas ayer para recibir a los más de 22.000 alumnos de educación infantil, educación primaria y primer ciclo de educación secundaria obligatoria que iniciaron sus clases en los centros de la ciudad. La ausencia de incidentes dominó esta primera jornada de un año caracterizado por la desaparición definitiva de la EGB y el objetivo de acabar la red de centros antes del año 2000.



Aprobada por sorpresa a la reparcelación de los terrenos donde se levantará Sindicatos

El grupo de gobierno sorprendió a la oposición municipal (PP y BNG) proponiendo “in extremis “ la aprobación definitiva del plan especial para la modificación de uso global de la parcela de la Seat (en la avenida de Alfonso Molina). Este proceso legal no es, sin embargo, muy habitual, y motivó la protesta de “populares" y nacionalistas, que se quejaron de no tener tiempo de examinar el expediente al que se refería este asunto. Para el concejal de urbanismo, Salvador Fernández Moreda, la urgencia se justifica por la necesidad de construir cuanto antes el nuevo edificio. “El alquiler de las oficinas provisionales les cuesta a las organizaciones sindicales un millón de pesetas al mes. Ellos mismo nos pidieron acelerar este proceso“, explico el concejal.

Maqueta de anteproyecto de reforma de la Marina y el Parrote

El Puerto propone construir ocho nuevos edificios en el paseo marítimo del Parrote

El Puerto muestra sus cartas. La maqueta del anteproyecto de reforma de las áreas portuarias del paseo marítimo del Parrote y la dársena de La Marina se expone desde ayer en el edificio de la Autoridad Portuaria. Gran parte de la infraestructura urbanística diseñada está en función del futuro puerto deportivo de la dársena de La Marina, que tendrá 450 atraques. Para servicio de este puerto y en general del centro urbano se contempla un parking de unas 300 plazas, cuyas bocas de acceso estarían situadas frente al edificio de la Autoridad Portuaria y a la entrada del paseo marítimo del Parrote. El Puerto aboga por una transformación radical de la avenida de La Marina. La acera se ensancharía entre la calle María Barbeito y la trasera del teatro Rosalía de Castro. De este modo, los hosteleros podrían disponer de amplísimas terrazas, “a lo París“, como dijo el alcalde la pasada semana. Siempre según la maqueta, el parque infantil cambiaría de ubicación. En su lugar, se habilitarían carriles de tráfico, para compensar la pérdida de los que desaparecerían tras anchear la acera y suprimir los adyacentes al carril bici. Siempre siguiendo la maqueta, en esta zona se proyectan ocho nuevos edificios, que en ningún caso superarían los siete metros de altura. Cinco de ellos se ubicarían en la zona donde han estado instaladas las atracciones feriales en agosto, espacio que sería ajardinado. En lazona ocupada en parte por una caseta de la empresa Acquavisión se levantaría el edificio de recepción de embarcaciones deportivas y por último, en la esquina anterior a La Solana, el Puerto pretende levantar un edificio comercial de efectos náuticos.

Edificio universiatario de Oza en 1997

La universidad comenzó a instalar el mobiliario del edificio de Oza

La Universidad de La Coruña comenzó ayer a instalar el mobiliario básico del nuevo Centro universitario de Oza, que será la sede oficial de las titulaciones de Fisioterapia y Enfermería a partir del próximo mes de octubre. En los próximos días empezar a trasladar también el material desde el edificio situado en el Juan Canalejo hasta el nuevo Campus de Oza.

Radchenko

El Deportivo deja en ridículo a Silva a no tramitar la ficha de Rádchenko

Sorpresa sobre sorpresa, y gran traca final. El día de ayer quedará marcado a fuego en la historia particular del delantero ruso Dimitri Radchenko. Unas horas después de haber sido incluido en la lista de convocados, el jugador era informado de que no podía jugar al no estar tramitada su ficha federativa. Un esperpéntico malentendido, una ridícula falta de comunicación entre el cuerpo técnico y el consejo de administración provocó una situación cómico-dramática en la que el primer damnificado ha sido el jugador y, por extensión, la imagen del Deportivo. El enfado de Radchenko era de concurso. A mediatarde, Radio Coruña recogió las declaraciones encolerizadas del delantero ruso: “Que alguien del club me dé una explicación, no soy ningún payaso y merezco que alguien me diga qué es lo que ha sucedido".

El Excel también notifica al Deportivo su negativa a negociar la marcha de Bebeto

Poco a poco se van confirmando las noticias en torno al intento del fichaje de Bebeto por el Deportivo.

Si el pasado viernes informaba de que Paulo Carneiro había mostrado su negativa a negociar la marcha del astro bahiano, ahora es el banco Excel, el que hizo lo propio y en este sentido remitió un fax al Deportivo de La Coruña, ratificando el anteriormente enviado por el presidente del Vitoria, asegurando que quedaban rotas las negociaciones. El escrito, firmado por uno de los directivos de la entidad financiera, Marcos Aparecido da Silva, no cierra las puertas de conversaciones futuras sino que muestra su interés por no continuar las establecidas.