Hace 25 años: La planta de basura se construirá en Nostián

El periódico del 2 de octubre de 1997 destacaba la tecnología alemana que se empleará con la basura coruñesa en las nuevas instalaciones y la recuperación comercial del centro de la ciudad.

Zona de Nostian donde se construirá la planta de basuras

La tecnología alemana permitirá convertir la mitad de la basura en abono

Ni Feáns, ni Pocomaco. La adjudicación del concurso de gestión de las basuras acalló todos los rumores existentes acerca de la ubicación de la planta de residuos, que finalmente se instalará en Nostián, al lado de la Refinería de Repsol. Parece, además, poco probable que surjan protestas entre los vecinos del lugar porque, sencillamente, no los hay, o no al menos a una distancia pequeña del lugar al que tendrán que acudir los camiones de recogida de basura industrial y domiciliaria. La empresa que en la actualidad transporta los residuos al vertedero de Bens recorrerá casi la misma distancia para llegar a la nueva planta de gestión de desperdicios. La ubicación destaca, además, por otro motivo: la empresa concesionaria, Ferogasa, propietaria de dichos camiones, no tendrá que modificar en exceso sus cálculos de consumo de gasoil. Hasta el próximo año 2022, toda la basura que se produzca en la ciudad será tratada por el grupo empresarial hispano-alemán Tecmed-Babcock Kommunnal en un complejo que incluye un pequeño vertedero para los residuos "intratables", una planta de fermentación y otra de reciclaje. El nuevo sistema permitirá generar una energía equivalente a 250 millones de pesetas anuales y también se producirán resultados económicos por la colocación en el mercado del compost resultante del tratamiento que se encargará de vender la firma hispano-alemana.

Jugadores del Liceo con la nueva indumentaria de Elements l Pedro Puig

Elements vestirá cuatro años al club

El vicepresidente del Liceo, Daniel Echeverría, varios jugadores verdiblancos y un representante de la firma de ropa deportiva Elements presentaron ayer la nueva indumentaria del club coruñés, que lo acompañará durante las próximas cuatro temporadas.