Hace 25 años: Ofrenda al Apóstol de la Infanta Elena y oferta del Real Madrid por Naybet

El periódico del 26 de julio de 1997 abría con la manifestación del Día da Patria y la ofrenda al Apóstol de la infanta Elena y el reconocimiento de Naybet de una oferta "interesante" para jugar en el Real Madrid.

La Infanta Elena y Jaime de Marichalar en la ofrenda al Apóstol/Xoán Álvarez

La Infanta Elena pide protección al Apóstol para quienes luchan contra el terrorismo

Un año más, miles de personas abarrotaron la catedral compostelana y sus alrededores para presenciar la tradicional Ofrenda al Apóstol Santiago, que en esta ocasión fue realizada por la Infanta doña Elena de Borbón. En su invocación, la duquesa de Lugo, que estuvo acompañada por su marido, Jaime de Marichalar, tuvo un especial recuerdo para el pueblo vasco y en especial "para la parroquia de Ermua, que estos días ocupa un lugar preferente en el corazón de los españoles".

Los soldados de la Gran Armada desfilaron por los Cantones /Gago

Desfile en honor a la Gran Armada en el mercado medieval

La Ciudad Vieja recibió ayer a un gran número de visitantes con motivo del primer día de actividad plena en el mercadillo medieval. Un desfile en honor a la Gran Armada de Felipe II fue el acto principal de una jornada en la que los artesanos medievales y los grupos de teatro ambientaron las calles centenarias de la ciudad.

Los testigos de Jehová, en el Coliseo/Gago

Los testigos de Jehová celebran su asamblea en el Coliseo

Más de 5.000 testigos de Jehová tomaron parte en la asamblea de distrito, una de las 25 que se celebraron entre julio y agosto, que se centró en la "Fe en la Palabra de Dios". El encuentro concluirá mañana con discursos, cánticos, oraciones y una sesión bautismal.

Fran, Armando, Nando, Manjarín y Madar en la concentración del Depor en Vilalba/Pedro Puig

Nourredine Naybet: "Todavía no sé si me quedaré en La Coruña"

El centra marroquí del Deportivo de La Coruña, Nourredine Naybet, reconoció ayer desde la concentración del equipo que tiene una importante oferta del Real Madrid y que aún no ha tomado ninguna decisón sobre el futuro. "Todavía no sé si me voy a quedar aquí --señaló--, tengo una oferta del Real Madrid y otros grandes clubes españoles se han interesado por mí, son equipos a los que a cualquier jugador le gustaría ir". Por otra parte, la calma vuelve a reinar en el seno de la plantilla blanquiazul tras el acto de indisciplina protagonizado el pasado miércoles por Rivaldo, que se zanjó después de que el jugador y el presidente mantuviesen una larga conversación el jueves por la noche en la sede social del club. El brasileño se incorporará mañana a la concentración con el resto de sus compañeros.

Enrique Nieto, "Henry", en el centro, rodeado de los compañeros que le rindieron homenaje

La Federación Gallega de Fútbol tributó un homenaje a Enrique Nieto

El ex responsable del colectivo de los entrenadores, Enrique Nieto, más conocido por el sobrenombre de "Henry", recibió en fechas recientes un caluroso homenaje con motivo de su jubilación por parte de todos sus compañeros de trabajo, los funcionarios de la Federación Gallega de Fútbol, a cuyo frente se encontraba el presidente, Julio Meana.