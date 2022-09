Hace 25 años: Nuevo proyecto para el Grupo del Carmen y los Scaloni quieren seguir juntos

El periódico del 5 de septiembre de 1997 destacaba como noticias principales la exclusión de Núñez y Pérez Vidal de las listas del PP, el número de visitas del Museo de Relojes municipal, que se duplicaron en verano, y la reina Isabel II, forzada por los británicos a romper su silencio tras la muerte de Diana.

El Grupo de Viviendas Nuestra Señora del Carmen será sustituido en un futuro más o menos próximo por 500 viviendas de protección oficial, con lo que el número de inmuebles del polígono se verá verá prácticamente duplicado. Según precisaron responsables de la Concejalía de Urbanismo el suelo que en la actualidad ocupan los pisos propiedad del Ayuntamiento estarán calificados en el Plan de Ordenación Municipal revisado como "área de transformación". Esta figura urbanística, que no existía cuando se redactó el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, permitirá que el propietario de las viviendas (en este caso no habrá problemas porque es el propio ayuntamiento) derribe las construcciones existentes y construya en su lugar edificios destinados a viviendas, uesto que el uso de los terrenos permanecerá fijado como residencial. Desparece, pues, la sospecha de que el gobierno municipal vaya a edificar sobre una zona calificada como zona verde.

Los trabajadores de Tabacalera realizaron una ofrenda floral de un ramo de rosas rojas ante el monumento de Emilia Pardo Bazán en los jardines de Méndez Núñez como homenaje a la escritora que dedicó una de sus obras a las cigarreras coruñesas, dentro de la celebración de la fiesta de la Virgen de la Consolación.

La imposición de Mauro dificulta el fichaje del hermano de Lionel

La imposición de Mauro Scaloni está a punto de truncar el fichaje de su hermano por el Deportivo de La Coruña. Los hermanos no quieren separarse y ya han manifestado que si no se vienen los dos no viene ninguno. El mayor de la familia afirma: Sueño con jugar en La Coruña. Soy consciente de que hay un gran equipo pero sin finalmente vamos para ahí lucharé por hacerme un hueco en el esquema del entrenador". "Imagino que si voy a La Coruña es para jugar en primera división", añade. Tras la reunión mantenida el pasado miércoles entre el padre de los Scaloni, Ángel, y el presidente del Estudiantes de la Plata sólo quedó una cosa: no vendrán a La Coruña antes del mes de diciembre. Lo ya sabido.