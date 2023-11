Hace 25 años | Un museo en la casa de María Pita y un Mercedes se empotra en la Marina

¿POR QUÉ NO SE PRESENTA A LA REELECCIÓN? Varios concejales que ahora cesan decidieron presentarse a la reelección. Otros no lo hicieron, como don Fernando Arenas Quintela, don Luis Mariño Lafuente y don Matías González Chas. El señor Arenas dice estar descontento por lo no conseguido en materias como el suministro de agua, el nuevo matadero, cementerio... El señor Mariño dijo: "Soy médico y padre de cinco hijos. Cada vez, las necesidades son mayores y no puedo prestar al Ayuntamiento la atención debida". Don Matías González considera que siete años en el Ayuntamiento "son suficientes". LOS VECINOS DE LAS VIVIENDAS "SANTA CRISTINA" PIDEN UN MERCADO Y UN PASO ELEVADO. Don José Antonio Sánchez Portela es el presidente de la Junta Rectora de Beneficiarios del Grupo "Santa Cristina" y vicepresidente de la Junta Vecinal del Distrito Elviña-Palavea-Pedralonga-Las Jubias. Tiene 33 años y es empleado administrativo. Su gran preocupación en tan extensa barriada es procurar el bienestar a todos los vecinos, que piden un mercado y un paso elevado.