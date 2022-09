Hace 25 años: "A Movida" se despide del "Mar Egeo" y éxitos del Club Natación Coruña

El periódico del 15 de septiembre de 1997 abría con la intención del Gobierno de no multar a las comunidades que excedan el déficit y con la despedida del colectivo “A Movida“ al “Mar Egeo".

El colectivo A Movida se despide del Mar Egeo

José Guillén, coordinador de la asociación “A Movida“, creada para defender la permanencia de los restos del buque "Mar Egeo" en los acantilados de la Torre en La Coruña, se despidió ayer de lo que queda del barco con una luctuosa ofrenda floral con lo que quiso denunciar “a codicia e o caciquismo que lle hurtou a os cidadáns unha peza artística excepcional “ y denunció el “oscuro“ proceso de adjudicación de los restos del buque a un chatarrero. Los restos del "Mar Egeo", que ya están siendo retirados, fueron adjudicados a Desguaces Lema por 1.100 pesetas.

El 62 % de los coruñeses quiere a Lendoiro como presidente del Depor

El 62 % de los coruñeses prefieren a Augusto César Lendoiro como presidente del Deportivo que como político. Además, la mitad de ellos creen que si este abandonase su cargo como máximo dirigente provincial, su gestión al frente de la entidad blanquiazul no mejoraría de forma sustancial a pesar del tiempo que “pierde" en su despacho de la Diputación. Por otra parte, el 34 % de los encuestados hacen bueno el tópico gallego, y ni una cosa ni la otra.

Raúl Solleiro: “Lo más bonito es ver cómo va creciendo el equipo"

Si hay que asociar el deporte de la natación en La Coruña con alguna persona, es lógico pensar en Raúl Solleiro. A pesar de no ser excesivamente famoso, el actual coordinador de actividades del Club Natación Coruña lleva casi 20 años trabajando por este deporte, tarea que ha visto recompensada con la medalla de bronce de la Federación Española de Natación, otorgada en los pasados campeonatos nacionales de Ourense. Solleiro no le da demasiada importancia en estos reconocimientos y prefiere hablar de la entidad a la que representa antes que de sí mismo. Empezó siendo nadador, como la mayoría, “sin embargo, era muy malo". "Pero a partir del año 78 me empecé a encargar del equipo como entrenador, tarea que en estos momentos comparto con la de coordinador". Para Solleiro, “ lo más bonito ha sido ver cómo ha crecido el número de nadadores en todas las categorías" "Cuando yo empecé, a principios de los 70, éramos solo unos 20 y ahora esa cifra se ha multiplicado por diez".