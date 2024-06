Hace 25 años | Motín en un examen de Sociología de la UDC y 17 hospitalizados en San Juan

El Ideal Gallego del 25 de junio de 1999 llevaba a su portada que de las playas 30 toneladas de basura tras la noche de San Juan; el asfaltado de Linares Rivas provoca retenciones en la entrada a la ciudad; inaugurada la última fase de la exposición "Santiago"; el "Fadesa" es el primer velero gallego en la División de Honor; menos de la mitad de los gallegos apoya el pacto BNG-PSOE; la Xunta podría pagar el 25% de la autopista Santiago-Ourense; Vázquez se fija un plazo de seis meses para estructurar el gobierno municipal; los centros de salud de Matogrande y Os Mallos se empiezan a construir en otoño; la asociación Fonte da Virxe obtiene el premio Concepción Arenal; y el "Juan Sebastián Elcano" capitanea una regata de apoyo al Camino Inglés.

El Ayuntamiento ha iniciado un plan para mejorar la calzada en numerosas calles | Gago

El plan de asfaltado se completa con la colocación de bandas rugosas

El plan de asfaltado de la ciudad, que se viene desarrollando durante las últimas semanas, cuenta con una inversión de 50 millones de pesetas y afecta a la mayoría de las vías del casco urbano. (...) Estos trabajos tienen su continuación con las labores de pintado de la señalización horizontal y la instalación de bandas sonoras.

Los empleados de Ferroser utilizaron palas excavadoras para recoger los desperdicios | Gago

Treinta toneladas de basura inundaron las playas en la noche más corta del año

Diez horas ininterrumpidas emplearon los veinticinco trabajadores de Ferroser a quien se les encomendó recoger las treinta toneladas de basura que la noche más corta del año dejó en los arenales coruñeses. (...) El servicio sanitario atendió a un total de 35 personas en toda la noche, aunque sólo 17 de ellos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.

Cien alumnos de Sociología se plantan en un examen de Estructura

Alrededor de cien alumnos de segundo curso de Sociología decidieron plantarse y no contestar el examen final de Estructura Social de España, que imparte Antón Álvarez Sousa. En el aula tan sólo quedó una persona respondiendo a las preguntas de la prueba que, según los alumnos, tenía cierta relación con el temario, pero que resultaba excesivamente rebuscado, con textos que no eran obligatorios para la asignatura e incluyendo temas que el profesor les había dicho en clase que no tenían importancia. El hecho de que al menos una persona respondiese a las preguntas del examen impide que la prueba pueda repetirse, lo que motivó el enfado de algunos alumnos.