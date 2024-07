Hace 25 años | Miguelanxo Prado, pregonero de las fiestas de María Pita, Naybet ruega irse al Real Madrid y Betanzos medieval

Elenita Peñamaría: "Me encanta conocer el aspecto psicológico de los que me rodean" | Elena Peñamaría Suárez-Quiroga es una linda muchacha coruñesa de sólo 22 años que ha sido elegida Reina de las Fiestas de La Coruña. Trabaja en la sección administrativa del Ayuntamiento y hace ya un tiempo que abandonó los libros de estudio.

Elena Peñamaría Suárez-Quiroga es una linda muchacha coruñesa de sólo 22 años que ha sido elegida Reina de las Fiestas de La Coruña. Trabaja en la sección administrativa del Ayuntamiento y hace ya un tiempo que abandonó los libros de estudio. Han robado un cuadro | Hace unos días, un pintor asturiano donó al Ayuntamiento más de cien obras, con la condición de que se destinaran a la creación de un museo. A la hora del recuento, resulta que falta un cuadro. Ha desaparecido. Se volatilizó. Del hecho se ha dado cuenta ya al alcalde. Es necesario aclarar que ese cuadro no ha sido trasladado a ningún organismo.