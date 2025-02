El Ideal Gallego del 22 de febrero de 2000, hace justo 25 años, detallaba las conclusiones de un estudio sobre el uso del teléfono de información ciudadana 010 realizado a finales de 1999. El informe indicaba que la motivación más frecuente de las llamadas de los coruñeses a este servicio era formular preguntas sobre el callejero de la ciudad. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, el diario se hacía eco de una nueva jornada de protestas estudiantiles. Por ejemplo, de los alumnos de Arquitectura Técnica, que seguían con su paro reivindicativo. Hace 75 años el Ayuntamiento impulsaba un plan para realojar a los habitantes de las cochiqueras de San Roque y hace cien era noticia el pago de dividendos a los accionistas del Banco de La Coruña.

Martes, 22 de febrero de 2000

Hace 25 años | La mayor parte de las 16.000 consultas mensuales al 010 son sobre el callejero

El 010 arde. Según los últimos informes de finales de 1999, el teléfono de atención pública del Ayuntamiento recibe al mes más de 16.000 llamadas. De estas, 14.600 fueron atendidas por funcionarios municipales, 50 abandonaron la llamada antes de recibir contestación y otras 300 se encontraron con las líneas saturadas. No faltaron usuarios que realizaron sus llamadas fuera del horario de atención, unos 1.200. Las preguntas más frecuentes se refieren a consultas sobre el callejero o información sobre códigos postales.



El estudio realizado durante los últimos meses de 1999 revela que el 10,43% de las consultas realizadas al 010 se referían a dudas sobre la ubicación de determinadas calles, comunicaciones y correos (principalmente, información sobre los códigos postales de las vías). En segunda posición de este particular ranking se sitúa la petición de números de teléfono, con el 8,95%. El 8,71% de las llamadas son para resolver dudas sobre los plazos y formas de pago de las tasas locales. Las actividades de los centros culturales dependientes del Ayuntamiento generan también un importante caudal de llamadas (6,31%).

Sábado, 22 de febrero de 1975

Hace 50 años | Los alumnos de Arquitectura Técnica mantienen el paro iniciado el día 20

Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica intentaron celebrar una asamblea ayer, 21 de febrero de 1975, pero se encontraron las aulas cerradas. Los alumnos se mantienen en su situación de paro, iniciado el día 20, en apoyo de determinadas reivindicaciones, la mayoría de carácter académico.



También ayer los alumnos del Colegio Universitario intentaron celebrar una asamblea, que no fue autorizada por el director, al parecer porque no consideraba justificada su necesidad. Los estudiantes acordaron convocar otra asamblea del Colegio el lunes e invitar a ella al director para que explique públicamente las razones de su negativa.



Además, a las once de la mañana se celebró una asamblea de alumnos del instituto de Monelos, fuera del centro, al no ser autorizada por la dirección. Acordaron marchar para hacer entrega de una carta al delegado de Educación y Ciencia, en la que manifestaban el desacuerdo con la Ley de Educación y con los procesos, multas y expedientes a estudiantes y profesionales de la enseñanza de Galicia, entre otros asuntos. La carta fue suscrita también por alumnos de Zalaeta y Agra do Orzán.

Miércoles, 22 de febrero de 1950

Hace 75 años | Plan para acabar con las cochiqueras de San Roque

La Comisión Permanente municipal celebró sesión ayer, 21 de febrero de 1950. El Ponente de Policía dio lectura a una proposición, suscrita conjuntamente por él y por el Ponente de Obras, para buscar terrenos en los que edificar las primeras viviendas, de las mil que comprende el plan asistencial. En la propuesta se establece el compromiso de aportar el Ayuntamiento un total de 750.000 pesetas, en cinco años –plazo señalado para la construcción de las mil viviendas–, efectuando cada pago cuando se presenten los proyectos para cada doscientas viviendas. Se señalan los terrenos para construir las 200 primeras, con carácter urgente, en las que han de alojarse los actuales ocupantes de las cochiqueras de San Roque, ya que es preciso acabar con esta vergüenza. La Permanente acoge con satisfacción la propuesta.

Domingo, 22 de febrero de 1925

Hace 100 años | Pago de dividendos del Banco de La Coruña

Aprobadas la Memoria y el Balance presentados a la Junta general de accionistas del Banco de La Coruña, celebrada el día 12 de febrero de 1925, el Consejo de Administración de este Banco acordó el pago del dividendo complementario de 15 pesetas por acción, por los beneficios de 1924, que, con el repartido anteriormente, representa el 6 por ciento libre de impuesto, del capital. Dicho pago se efectuará a partir del día 25 del presente mes, todos los días laborables, de cuatro a cinco de la tarde, contra entrega del cupón número 4.



En cuanto a la actualidad marítima, en el puerto coruñés entraron los vapores españoles ‘Cristóbal Colón’, ‘Cabo Huertas’ y ‘San Carlos’; el vapor noruego ‘Segovia’ y el vapor holandés ‘Flandria’. El ‘Cabo Huertas’ alijó en el muelle de Linares Rivas vinos, aceite, esparto, tejidos, jabón, licores y arroz.