Viajar de A Coruña a Ferrol en lancha estaba al alcance de la mano hace 25 años, con la puesta en funcionamiento de una línea por mar entre ambas ciudades. Un servicio turístico del que informó El Ideal Gallego tal día como hoy del año 2000, en una edición con un espacio importante para el actual Chuac, entonces todavía bajo el nombre de Juan Canalejo, que se convertía en uno de los primeros hospitales de España en aplicar un nuevo tratamiento contra el sida. Hace 50 años los vecinos de la zona de Santa Margarita denunciaban el estado de abandono del parque, por el que incluso llegó a circular un gamberro en moto. Hace 75 años, el periódico detallaba la victoria del Deportivo contra el Oporto en el encuentro atlético que enfrentó a ambos clubes.

Martes, 23 de mayo de 2000

Hace 25 años | La lancha ‘Rías Altas’ realizará el viaje de A Coruña a Ferrol a partir de junio

Las lanchas de la compañía Fernández Cabana S.L., que realizan excursiones por las rías de A Coruña, Ares y Ferrol, comenzarán a funcionar a partir del quince de junio del año 2000. Los responsables de la empresa han afirmado que los cruceros ‘Rías Altas I’ y ‘Rías Altas II’ realizarán tres viajes diarios a Ferrol, y dos por la mañana y otros dos por la tarde a la ría de Ares. Las lanchas saldrán de la Dársena. En su recorrido por la ría de Ferrol, la lancha visita los fuertes de Montefaro y de Prioriño Chico, así como los castillos de San Felipe y San Esteban. Las embarcaciones están equipadas para el turismo marítimo.



Por otra parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha tomado la decisión de recurrir a la iniciativa privada para impulsar la construcción del centro logístico de Vío. La falta de interés de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes) por el proyecto, cuya redacción acumula un retraso de un año, ha motivado esta resolución del Gobierno municipal que encabeza Francisco Vázquez.



En la actualidad sanitaria, el Juan Canalejo se ha convertido en uno de los primeros hospitales españoles en aplicar un nuevo tratamiento contra el sida. El medicamento, que combina en una misma pastilla dos inhibidores de proteasas, ha tenido efectos positivos en los pacientes.

Viernes, 23 de mayo de 1975

Hace 50 años | Quejas en Santa Margarita por un gamberro en moto

El estado de abandono en que se encuentra el parque de Santa Margarita ha provocado las quejas de muchos coruñeses. La última preocupación, según denuncia una vecina, es un gamberro motorizado que no encuentra mejor ocupación que hacer carreras por los caminos del parque, habiendo incluso intentado atropellar a la señora que denuncia y a los niños que la acompañaban.



El parque de Santa Margarita necesita vigilancia, al menos diurna, mientras no llega ese proyecto municipal para su reforma, en el que se gastarían más de cincuenta millones de pesetas. Abandono y suciedad, cristales y hierros, y ninguna vigilancia. Así está, de momento, el parque de Santa Margarita. También sin mantenimiento está la calle Eusebio da Guarda, cuyo pavimento está levantado y con socavones en los que se puede esconder un camión.

Martes, 23 de mayo de 1950

Hace 75 años | Espléndido triunfo atlético del Deportivo en Oporto

En el campo de la Constitución, con asistencia de numeroso público, se celebró el encuentro atlético entre el F. C. Oporto y el R. C. Deportivo de La Coruña, que ha constituido un espléndido triunfo del equipo coruñés. A causa de la lluvia caída últimamente las pistas estaban excesivamente blandas y por ello las marcas conseguidas no fueron todo lo buenas que cabía esperar. El atleta Taibo, del Deportivo de La Coruña, logró saltar en altura 1,80 metros, consiguiendo establecer una nueva plusmarca gallega de la especialidad.



En el capítulo de sucesos, en Adormideras, cerca de la Torre de Hércules, fue corneada por una vaca la vecina de la calle del Hospitalillo 10 bajo Vicenta Martínez Martínez, de 72 años. Sufrió una fuerte contusión en el hemitórax izquierdo al nivel de las costillas séptima y octava. Fue asistida de urgencia en una clínica particular.