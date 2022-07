Hace 25 años: La Humanidad se pasea por Marte y Bárbara Rey, por A Coruña

El periódico del 7 de julio de 1997 llevaba a portada la primera caída masiva en el Tour de Francia, la acusación de Garzón a los secuestradores de Ortega Lara de 25 delitos y la visita de Bárbara Rey a La Coruña.





La Humanidad da su primer paseo por Marte

El todoterreno “Sojourner” salió ayer de la sonda “Pathfinder” y empezó a circular por el suelo marciano, convirtiéndose en la primera máquina fabricada por el hombre que entra en contacto con el Planeta Rojo. El todoterreno, con nombre de una militante negra que luchó contra la esclavitud, comenzó su lento avance de escasos centímetros sobre el suelo marciano a las 7.50 horas. La “Mars Pathfinder” fue rebautizada como Carl Sagan en honor del astrónomo estadounidense que falleció el pasado mes de diciembre.

Mars Pathfinder 1997





Bárbara Rey: “Yo no envié la denuncia a los medios y puedo probarlo”

Sofía Cristo García, la hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey, cumplió el sábado quince años. Quiso celebrarlo con la familia del circo, que estos días está en La Coruña. Lógicamente, su madre no podía faltar. Vestida de rosa y muy guapa, insistió en que sólo quería hablar de su hija. Pero terminó comentando algunos detalles de la polémica del robo de las cintas de vídeo de su casa y llegó a mostrar a los periodistas su copia de la denuncia. Según el periódico “El Mundo”, la actriz había presentado una denuncia en la que acusaba a Manuel Prado y Colón de Carvajal de robarle casetes, cintas de vídeo y fotografías que podían comprometer a una persona muy importante de la que la denunciante no deseaba desvelar su intimidad.

BBarbara Rey y Sofía Cristo en Coruña 1997





Clásicos a trescientas

El buen tiempo se alía con los libreros en esta VI Edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Las buenas temperaturas permitieron a centenares de coruñeses pasearse sin prisa entre los stands a la caza de una joya bibliográfica o del clásico que siempre falta en las bibliotecas. El sensible incremento de participantes registrado este año, quince librerías procedentes de toda España, junto a las óptimas condiciones meteorológicas de partida pueden hacer alcanzar a esta edición de la feria un récord de público y ventas.

Feria del Libro antiguo 1997