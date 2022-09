Hace 25 años: Quinto vertido a la bahía y una bolsa de arena retrasa el túnel de Os Castros

El periódico del 20 de septiembre de 1997 destacaba en portada la intención del Gobierno de no suprimir el peaje de A Barcala, el quinto vertido en las aguas de la bahía coruñesa desde el mes de junio y el fin de las obras de la autovía entre La Coruña y Lugo, que estará completada dentro de 15 días.

El gobierno descarta suprimir el peaje de O Burgo porque ya se rebajan las tarifas

A tocateja. El Gobierno central no tiene intención de suprimir el peaje de la autopista A-9 en A Barcala (O Burgo), y mucho menos en Guísamo. Es más, al Ministerio de Fomento, según manifestaron ayer desde Madrid responsables de este departamento, no le consta que se esté realizando estudio alguno sobre la posibilidad de dejar sin efecto el pago de tarifas, dejando en entredicho las afirmaciones que, desde la Xunta y el Gobierno, se hicieron en los últimos meses en torno a este asunto; acaso para que el Ayuntamiento de La Coruña mantuviera la calma. Cuando las máquinas se adentren en el puente del Pasaje para iniciar la ampliación de la plataforma y la construcción de sus enlaces ya no habrá itinerarios alternativos que valgan, como se han cansado de repetir en el Ayuntamiento, desde el grupo de gobierno; y el alcalde y el portavoz municipal así como la oposición municipal, PP y BNG, aunque con distintos planteamientos.

Vertido en la zona del castillo de San Antón l Gago

Quinto vertido desde el mes de junio

La amenaza de un nuevo vertido volvió a alarmar ayer a muchos ciudadanos que contemplaron, desde primeras horas de la mañana, los trabajos de limpieza que los amarradores del puerto coruñés tuvieron que realizar en la bahía para retirar una mancha de aceite que se extendía por la superficie del mar. Representantes de Repsol afirmaron que la mancha se extendió por una superficie de quince o veinte metros, en la zona del pantalán número tres, lo que hace suponer que no llegaron a los cuarenta litros de aceite. Asimismo, todavía se desconoce la procedencia de la sustancia, aunque se han puesto en marcha las correspondientes investigaciones para clarificar su origen.

Una gran “ bolsa de arena “ retrasa varios meses las obras del túnel de Os Castros

Los trabajos de construcción del falso túnel de Os Castros, incluidos en la reforma y ampliación de la avenida del Pasaje, deberían empezar en poco más de diez días, pero no lo harán, al menos, hasta dentro de dos meses, según confirmaron responsables de Agroman, (la empresa encargada de llevar a buen puerto este proyecto) en La Coruña. El caso es que tras realizar los exámenes geotécnicos en la zona, el Ministerio de Fomento comprobó que el subsuelo de Os Castros tiene una capa de relleno arenoso más profundo de lo previsto en un primer momento. Se estimaba que esta "gran bolsa de arena" tendría una profundidad entre uno y tres metros, pero en algunas zonas lo supera de largo. Según explican los responsables de la constructora, fue necesario elaborar un proyecto, que ya fue enviado a Madrid, pero todavía no he recibido el visto bueno del Ministerio de Fomento.

Witschge, a la izquierda, en un entrenamiento del Ajax

El de Witschge es el primer nombre que suena para reforzar al Deportivo

Como sucediera en la época estival, previa al comienzo de la temporada, en la que sonaron numerosos nombres para reforzar el Deportivo, ahora la historia parece que se repite. Es evidente que cuando se abra de nuevo el plazo de inscripción de futbolistas en el mes de diciembre, el club coruñés va a aprovechar para reforzar su plantilla. Richard Witschge, jugador del Ajax de Amsterdam, es el primero de los numerosos nombres que irán sonando durante todo este tiempo. Actúa en el centro del campo, escorado a la banda izquierda, en el lugar en el que actúa Fran. Tiene 28 años y militó con anterioridad en el propio Ajax, el Barcelona, el Girondins de Burdeos, el Blackburn Rovers y de nuevo el Girondins para regresar otra vez al Ajax.