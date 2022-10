Hace 25 años: Fraga renueva la mayoría y Paco y Donato se "libran" de la mesa electoral

El periódico del 20 de octubre de 1997 llevaba a portada la victoria de Manuel Fraga en las autonómicas, con más del 50% de los votos, y la muerte de Pilar Miró de un ataque al corazón.

Manuel Fraga celebra el éxito con sus seguidores

Fraga logra mayoría otra vez

Manuel Fraga continuará al frente de la Xunta de Galicia cuatro años más, al revalidar ayer la mayoría absoluta que ya había conseguido el Partido Poular en los dos comicios autonómicos anteriores con él como candidato. Sus 41 escaños (tres por encima de la mayoría absoluta) reflejan el respaldo de más del 51% de los votantes. Pierde sólo dos escaños: uno en La Coruña y otro en Ourense. Con los sufragios que le otorguen los emigrantes, el PP rebasará la cifra de 800.000 votos. Junto a la barrida de Fraga hay que destacar la importante modificación que se produce en el mapa político, al convertirse el Bloque Nacionalista Galego en la segunda fuerza política del país. Con sus 19 escaños, arrebata a la coalición liderada por el PSdeG-PSOE el liderazgo de la oposición.

Henrique Tello celebra el resultado con sus compañeros | Gago

Henrique Tello: "En catro anos, gañamos"

"En catro anos, gañamos", sentenció Henrique Tello en un ataaque de euforia poco antes de las once de la noche. Los números que cantaba a esa hora el conselleiro de Presidencia, Dositeo Rodríguez, no ofrecían duda alguna: los primeros apuntes que hablaban del ascenso nacionalista se confirmaban y ya nada podía modificarlos, la debacle decidió pasar de largo. El número cuatro coruñés se mostró satisfecho por el respaldo del electorado, que convirtió a la formación en la segunda fuerza gallega y reclamó la idea del nacionalismo histórico para Galicia.

Desánimo entre los socialistas coruñeses

Francisco Vázquez se marcó una muy comentada muiñeira hace un par de años a las puertas de la sede de la Agrupación Local de Cuatro Caminos del PSOE, la más numerosa de La Coruña, ubicada en el barrio natal del alcalde coruñés. Vázquez acababa de noquear a su enemigo, Lendoiro, otra vez, en las municipales. Ayer no era día de muiñeiras en Cuatro Caminos: pronto se supo que los votantes se habían ido con la música a otra parte, que 5.000 gallegos coronarán a Manuel Fraga, también otra vez, como presidente de la Xunta. En la Casa del Pueblo, medio centenar de militantes de base y seis concejales pasaron unidos el mal trago electoral, que no bebió con ellos el alcalde.

Donato, en el colegio electoral en Oleiros | Gago

Los deportivistas Paco y Donato se "libraron" de la mesa

Los jugadores del Deportivo Paco Jémez y Donato, que habían sido llamados para formar parte de dos mesas electorales en calidad de segundos suplentes, no tuvieron finalmente que quedarse en sus colegios electorales, al aparecer los titulares. Los conocidos deportivistas se presentaron a las ocho de la mañana en los centros, con claros signos de cansancio en el rostro, ya que tuvieron que viajar durante la noche desde Bilbao para llegar puntuales a la cita. Paco Jémez figuraba como segundo suplente en una mesa en la Escuela de Empresariales, en Riazor, y Donato tuvo que presentar en el colegio electoral del mercado municipal de Perillo, en Oleiros.

El Excel ofrece a Bebeto los 300.000 dólares que le niega Lendoiro

Ya ha pasado una semana desde que José Roberto Gama de Olivieira "Bebeto" tenía que aterrizar en el aeropuerto de Alvedro, en compañía de su familia, para incorporarse a la disciplina del Deportivo. Sin embargo, los acontecimientos surgidos dese que saltó la noticia que señalaba que Bebeto sólo había firmado un precontrato con el Deportivo, no ha hecho sino complicar más la situación. A día de hoy, la relación está prácticamente rota. El jugador no hizo caso del ultimátum que le dio el presidente y por lo tanto no estará esta tarde a las seis en Riazor. De todas formas, ahí no queda la cosa, porque en medio de todo este lío aparece nuevamente el Banco Excel, que se dirigió a Bebeto para ofrecerle los 300.000 dólares que en su día le prometió el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro.