Hace 25 años: Expediente a Toshack y la reconversión del Plan Sogama

El periódico del 21 de enero de 1997 llevaba a su portada una imagen de John Toshack, al que el Consejo de Administración del Deportivo abre expediente, y la propuesta del Ayuntamiento de reconvertir el Plan Sogama.









Losada insinúa que la Xunta adapta el Plan Sogama al gusto del Ayuntamiento

Una de cal, otra de arena. El portavoz municipal, Javier Losada, sugirió un acercamiento de La Coruña al proyecto de tratamiento de residuos sólidos urbanos programado por la Xunta asegurando que están "ayudando a que el proyecto de la Sociedade Galega de Medio Ambiente se reconvierta". Javier Losada se refería así al anuncio de la Xunta de que la incineración de los desperdicios incluye también el reciclaje, operación que --se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones-- sí cuenta con los mayores plácemes del Ayuntamiento. El concejal capeó con un "ni sí ni no" a la entrada del Ayuntamiento en el Plan Sogama.





El Ayuntamiento insta a la Xunta a edificar viviendas sociales en el Parque Ofimático

El portavoz municipal, Javier Losada, manifestó que la Xunta no tiene ningún impedimento para construir viviendas sociales en la ciudad puesto que dispone del suelo necesario para ello. "Pueden construirlas en los terrenos del Parque Ofimático, que son suyos", sugirió Losada, que mostró su indignación por la respuesta que el conselleiro de Presidencia, Dositeo Rodríguez, realizó en contestación a una pregunta formulada en el Parlamento gallego por el diputado autonómico y portavoz del BNG en el Ayuntamiento de La Coruña, Henrique Tello. Este mostraba su interés por la construcción de viviendas sociales en la ciudad, a lo que Rodríguez respondió que no se habían podido edificar por la falta de suelo afectado.





El Ayuntamiento está dispuesto a recalificar el uso del solar de las Esclavas

El portavoz municipal, Javier Losada, abrió ayer la posibilidad de que el solar donde se levanta el colegio y la iglesia de Las Esclavas pueda destinarse a otros usos a pesar de la calificación que tiene en el Plan General de Ordenación Urbana. "Los PGOU se adaptan", señaló el teniente de alcalde, que no quiso entrar en la polémica sobre la hipotética venta de los terrenos a una constructora.





La reparación del ambulatorio de Federico Tapia costará 20 millones

La inundación que obligó a cerrar el ambulatorio de Federico Tapia el pasado sábado provocó en el centro sanitario unos daños cuya cuantía oscila entre los veinte y los veinticinco millones, según adelantó ayer el gerente de Atención Primaria del área sanitaria coruñesa, Bernardo Seoane. Las obras se pueden prolongar al menos durante 15 días debido a la gravedad de los daños. Además del desplome del falso techo, la inundación afectó a las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y electricidad.





Os tesouros da Real Academia Galega

Na Cidade Vella da Coruña, na rúa Tabernas, entre as pedras polas que crecen o musgo e as herbas do inverno, chega un ata o edificio da Real Academia Galega. A casa, que é sé da institución desde o ano 1979, foi cedida á corporación polas fillas da condesa Emilia Pardo Bazán. A Galega, fundada no ano 1905 por Manuel Murguía, é despois da Real Academia Española de la Lengua a academia da lingua máis antiga das que existen en España. A historia está chea de visicitudes, con momentos difíciles, etapas de disolución e mesmo de expurgación da Biblioteca, o gran tesouro do centro, con máis de 40.000 volumes.





John Toshack: "No me vais a hundir"

Esperar del depotismo de John Benjamin Toshack cualquier gesto tendente a apaciguar los ánimos es pecar de inocencia. Un ejemplo, el galés despachó el día después con un mensaje a la afición: "No voy a permitir que un sector del público de La Coruña me hunda, que lo tengan claro", en manifestaciones hechas ayer a Onda Cero. "Este equipo está haciendo bastante más que lo que puede, con las limitaciones en ciertos puestos que tenemos. Lo vamos a tener muy difícil. Que el público debe darse cuenta de todas estas cosas, porque me parece que algunos aficionados están en las nubes", señaló el técnico. A última hora de la noche, el consejo de administración del Deportivo comunicó la decisión de abrir expediente disciplinario al entrenador.









Peña Doctor Cobián

Ayer fue presentada en sociedad la Peña Deportivista Doctor Cobián, cuyo acto de puesta de largo tuvo lugar en la cervecería La Factoría y a la que asistieron numerosas personas. El doctor César Cobián agradeció con unas breves palabras a los responsables de este grupo de aficionados la atención que han tenido con él.