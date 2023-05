Hace 25 años: Detenido por no querer circular por socavones en A Coruña y triple escala de cruceros

El periódico del 6 de mayo de 1998 llevaba a su portada que dos mujeres aparecieron muertas en A Coruña, la ciudad recibió a más de 3.000 turistas al coincidir en el puerto tres trasatlánticos, el Banco de España rebaja el precio del dinero hasta el 4,25 por ciento, Fraga llama "gilipuertas" a quienes lo califican de "apóstol del terrorismo", casi 7.000 escolares coruñeses se unieron a la marcha contra la explotación infantil y Hacienda asegura que empezará a pagar en junio las devoluciones del IRPF.

Los policías pidieron al conductor que circulase por la vía Posse, con socavones en un tramo

La Policía Local detuvo a un conductor que se negó a ir por una calle con baches

Un automovilista ha denunciado a dos policías municipales, a los que acusa de malos tratos y abuso de autoridad por detenerlo cuando se negó a circular por una calle sin asfaltar y llena de baches. Los hechos tuvieron lugar cuando José Manuel, de 39 años, circulaba por la travesía de A Gaiteira en dirección a la calle Posse. La vía estaba repleta de coches aparcados en ambos márgenes y en el centro, lo que dificultaba la circulación. Al intentar girar hacia Alcalde Marchesi los agentes le indicaron que debía dirigirse a la avenida del Ejército por una zona sin asfaltar y con pronunciados socavones. El automovilista, preocupado por dañar su vehículo, se negó y apuntó la opción de dar marcha atrás, algo a lo que se negaron los policías. La discusión terminó con José Manuel esposado y conducido a la comisaría de Lonzas. La concejalía de Tráfico defiende la actuación y asegura que fue para evitar que otros 20 coches tuvieran que dar marcha atrás, señalando que era preferible perjudicar a un coche que a veinte.

El "Vision of the Seas" viaja con 2.500 pasajeros a bordo / Gago

Tres mil turistas arribaron a A Coruña con la visita de tres cruceros al puerto

Los más curiosos tomaron el muelle de Trasatlánticos para ver de cerca el "Vision of the Seas", el segundo crucero más grande del mundo, que llegó al puerto de A Coruña en su viaje inaugural. Pero no estuvo solo, porque a la dársena también arribaron el "Funchal" y el "Black Watch", que se tuvo que alojar en el muelle de Batería por falta de espacio. En total, tres mil turistas que salieron a pasear por la ciudad.

Las primeras nuevas lámparas de María Pita / Gago

Sólo Barajas dispone de unas lámparas iguales a las que iluminarán María Pita

Las luces que alumbrarán la plaza de María Pita tendrán un carácter tan singular como el conjunto escultórico de la plaza. Las luminarias serán de inducción, blancas y con una luz más cálida de lo habitual. Además, la principal característica de las bombillas es que tienen una vida de 60.000 horas, muy superior a las convencionales.

Niños de toda la provincia se reunieron en los jardines de Méndez Núñez / Pedro Puig

Una clase de solidaridad

Cerca de 7.000 escolares coruñeses recibieron a la "Global march", la marcha internacional contra la explotación laboral infantil, cuyo destino es Ginebra. En el acto que llenó los jardines de Méndez Núñez pudieron oír a niños como Tixo, un pequeño brasileño de diez años que trabaja en una mina. A las 9.30 de la mañana los participantes en la Global March (once marchadores internacionales y doce nacionales, entre los que hay dos gallegas) salieron del parque Luis Seoane de Santa Cruz para llegar a las diez al Pazo dos Deportes de Riazor, donde fueron recibidos por los siete mil escolares coruñeses que les acompañaron en su recorrido por la ciudad.

El Prado subastará parte de sus bienes para comprar el "velázquez" coruñés

El patronato del Museo del Prado ha decidido subastar el resto de los bienes del legado de Villaescusa para poder comprar el "San Pedro en Lágrimas", el cuadro atribuido a Velázquez que una familia coruñesa ha ofrecido a la pinacoteca. Esta reclama al museo 3.000 millones de pesetas por la obra, una suma que El Prado considera excesiva. Con unas dimensiones de 1x1,30 metros, el óleo pertenece a la escuela sevillana del siglo XVIII, aunque todavía no se ha podido confirmar la autoría de Velázquez.

Dos mujeres aparecieron muertas en sus viviendas de Os Mallos y Riazor

Dos mujeres, una de 27 y otra de 74 años, aparecieron muertas en sus respectivas viviendas de A Coruña. A la espera de la confirmación oficial, todo apunta a que la más joven falleció por asfixia y la anciana, por causas naturales. Un compañero de trabajo fue el que avisó a la Policía de la falta de la joven, residente en la avenida de os Mallos. Al entrar en su vivienda, los agentes encontraron a la mujer sin vida, tirada en el suelo, y comprobaron que varias habitaciones estaban calcinadas. Sin embargo, ningún vecino pudo explicar el origen del incendio y los Bomberos no recibieron aviso alguno. Por su parte, la septuagenaria apareció sin vida en su domicilio del número 20 de la calle de María Luisa Durán Marquina, en la zona del estadio de Riazor. Familiares de la fallecida, preocupados ante la falta de noticias de la anciana, reclamaron la presencia de la Policía y los Bomberos, que tuvieron que desplegar la escalera mecánica hasta el séptimo piso para entrar. La mujer estaba en camisón en su cama, por lo que todo apunta a un fallecimiento natural.