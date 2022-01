Hace 25 años: El Depor llega a un acuerdo con Joao Pinto y guerra por la Sinfónica

El periódico del 11 de enero de 1997 contaba en portada el anuncio de la FIFA de que iba a actuar contra el Deportivo, el concierto de la Sinfónica y la citación del Supremo a los 25 dirigentes de Herri Batasuna.





Los vecinos de As Xubias reclaman que la "línea sanitaria" llegue a Oza

La Asociación de Vecinos de As Xubias ha criticado la reestructuración de las líneas de transporte urbano diseñada por el Ayuntamiento y la Compañía de Tranvías, ya que el proyecto no contempla el Hospital Marítimo de Oza entre sus recorridos. Newton Suárez, presidente de la agrupación vecinal, asegura que las modificaciones son necesarias pero critica que la ya conocida "línea sanitaria" no llegue al Hospital de Oza.





Los comerciantes de la plaza de Lugo cran una sociedad para gestionar el mercado

Cerca de un centenar de comerciantes de la plaza de Lugo han iniciado los trámites para constituirse en sociedad con la intención de hacerse en un futuro no muy lejano con la gestión del todavía mercado municipal. "Queremos estar preparados en caso de que el Ayuntamiento se decida a sacar la plaza a concurso", señala Manuel Becerra, presidente de una de las asociaciones de placeros.









Más de 40.000 coruñeses visitaron la muestra de modelismo naval

Más de 40.000 personas pasaron por la Estación Marítima de La Coruña para visitar el I Certamen de Modelisno Naval "Puerto de La Coruña". La muestra, que recogía cerca de doscientas maquetas de barcos de todas las épocas de la historia naval, superó las expectativas de la empresa organizadora Inco. Además del éxito de público, el jurado del certamen también destacó el alto nivel de los participantes y la calidad de las obras presentadas al concurso tanto de aficionados como de instituciones.





Francisco Vázquez insiste en que la Xunta y la Diputación marginan a la Sinfónica

El Ayuntamiento de La Coruña reiteró ayer, por medio del alcalde y del concejal de Cultura, su postura sobre la financiación de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Tanto Francisco Vázquez como José Luis Méndez insistieron en que la Xunta no aporta fondos al presupuesto anual de la Sinfónica y que mientras este problema no se resuelva y se dé igual trato a la OSG y a la Real Filharmonía seguirá existiendo un trato discriminatorio hacia este municipio. Méndez Romeu explicó que durante el encuentro mantenido el pasado jueves entre el alcalde y el conselleiro de Cultura, Francisco Vázquez transmitió la posición reiterada del Ayuntamiento, que estima que La Coruña sufre discriminación por parte de la Xunta, especialmente en lo que se refiere a la falta de colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia.





El Deportivo llega a un acuerdo con Joan Pinto

Augusto César Lendoiro ya habló personalmente con el internacional portugués Joao Pinto y obtuvo de éste el beneplácito para que el presidente del Deportivo lance la última ofensiva para hacerse con sus servicios para las cuatro próximas temporadas. El acuerdo, según pudo saber este periódico entre el jugador y el presidente blanquiazul, es total. Mucho tuvo que ver José Veiga, representante de algunos de los actuales jugadores del equipo coruñés, quien se llevó hace exactamente un mes el "recado" de Lendoiro de iniciar los contactos para la contratación de Joao Pinto.