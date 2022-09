Hace 25 años: Críticas al edificio de la Audiencia y paso a nivel en As Xubias

El periódico del 26 de septiembre de 1997 abría con el descenso del paro en Galicia, que fue líder entre mayo y junio en toda España, el agradecimiento de Bebeto por tener la oportunidad de reencontrarse con el Deportivo y su afición, y la acusación del PSOE a Lendoiro de “trampear“ el presupuesto de la Diputación.

El paso a nivel de As Xubias ya tiene barreras

Consciente de que son provisionales, Renfe instaló a las dos de la tarde ayer en As Xubias (en el punto kilométrico 543/685 de la línea Palencia-La Coruña) unas barreras semi móviles “para ofrecer mayor seguridad, puesto que es una otro zona de tráfico importante de vehículos y personas“, explican los responsables de la compañía ferroviaria. Dichas barreras, que han requerido una inversión de 30 millones de pesetas, se bajan automáticamente, impidiendo el paso de vehículos o personas cuando el ferrocarril se encuentra a una distancia de 2 kilómetros de dicho punto.

La energía producida por la planta de basuras generará 200 millones al año

La nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos generará energía suficiente para alimentar la central y un sobrante que se comercializará a través de las compañías eléctricas. Losada insistió en que la planta respetará escrupulosamente el ecosistema de la zona en la que se instale y anunció que se barajan distintas ubicaciones, entre las que figuran Feáns, Nostián y en lugar de Vío.

Autoridad Portuaria

La reforma de la sede del Puerto incluye mejoras en la fachada

La coqueta sede del puerto se ha quedado anclada en el pasado. Consciente de ello, la Autoridad Portuaria sacó a concurso la reforma del edificio, obra adjudicada recientemente a Auxini por 187 millones. Los trabajos, que se iniciarán en la segunda quincena de octubre, están incluidas en el plan de inversiones 1997-2001. En la ficha referente a esta obra incluida la memoria del plan se dice que las dependencias no se adaptan a las necesidades actuales. La mejora comprende la total remodelación interior de los 4.140 metros cuadrados del inmueble.

Audiencia Provincial

Críticas a la inauguración del nuevo edificio de la Audiencia, aún en obras

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, inaugura hoy la nueva sede de la Audiencia Provincial en un acto que ya fue anunciado por el conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou, durante la visita que efectuó a las obras el pasado 11 de septiembre. Aunque la nueva audiencia se encuentra en obras y no funcionan ni siquiera los ascensores, la empresa constructora, Ferrovial, le había comunicado que todo estaría listo para el acto. El hecho de que la inauguración se produzca cuando el edificio aún ha sido finalizado ha originado las críticas del departamento nacional de justicia de UGT.

Francisco Vázquez recordó la historia de Elviña en el pregón de sus fiestas

El alcalde de La Coruña recordó ayer parte de la historia del barrio de Elviña en la lectura del pregón de las fiestas de La Milagrosa que, por tercer año consecutivo, se celebran en esta zona con la colaboración de los vecinos y comerciantes. Los trabajos de la granja agrícola, los partidos del Victoria C. F. con Moncho, Jaime Blanco y Amancio en sus filas, y la solidaridad coruñesa reflejada en los 200 años de trabajo de la “casa cuna“, forman alguno de los recuerdos relacionados con el barrio que destacó Francisco Vázquez a lo largo de su intervención, recuerdos que mezcló con el presente y el futuro de la zona mencionando proyectos como la plaza que, donde ayer se instalaba el palco, se levantará en honor al concejal fallecido Esteban Lareo.

El Hotel Finisterre recibe a 40 alumnos de cocina del centro Forem de Galicia

El Hotel Finisterre recibió ayer la visita de 40 alumnos de la escuela de cocina Forem de Galicia que recorrieron el restaurante, salones y la cocina del establecimiento. Los jóvenes estudiantes interesaron por diferentes cuestiones relacionadas con su profesión, que el director y el jefe de cocina del hotel se encargaron de contestar.

Bebeto: “Nunca perdí la esperanza"

Fue demasiada la tensión vivida por Bebeto durante el último mes, para asimilar un final feliz en solo unas horas. Es por ello que José Roberto Gama de Oliveira todavía no se creía mucho que la próxima semana fuera a viajar a La Coruña para incorporarse a las filas del Deportivo. “Parece que sí, pero es que hasta que me vea en La Coruña no sé si creérmelo. Las últimas semanas fueron muy duras y desconcertantes. Un día me decían que Carneiro accedía al traspaso pero al siguiente me comunicaban todo lo contrario. Sin embargo, ahora que se arregló todo, no puedo sino agradecerle a Dios que me devolviera al Deportivo “.