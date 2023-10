Hace 25 años | A Coruña se rinde a la Schiffer y los cachorros de Manolo Planas

El periódico del 9 de octubre de 1998 llevaba a portada el conflicto del pescado, que entraba en vías de solución, y el desfile con el que A Coruña se rendía ante los encantos de Claudia Schiffer.

Exportadores y vendedores de pescado bloquean el acceso a San Diego / Gago

Un centenar de exportadores y placeros bloqueó el acceso al puerto

La tensión fue ayer la nota más destacada en las instalaciones portuarias. Desde primera hora de la mañana un grupo de exportadores y placeros mantuvo bloqueado el acceso al muelle de San Diego, puerta principal de entrada y salida del tráfico comercial y pesquero en el puerto de A Coruña. Alrededor de un centenar de personas se situó en ese lugar impidiendo el paso a los vehículos pesados por medio de unas improvisadas barricadas. De todas formas, el conflicto que vive el puerto entró en vías de solución después de que Juan Manuel Páramo Neyra, presidente de la Autoridad Portuaria, firmara el documento para aplicar la liberalización de las descargas.

El principal acuario ya cuenta con la placa del techo / Gago

Más de 1.500 toneladas de hormigón cubren el oceanario del Aquarium

Cerca de 1.600 toneladas de hormigón procedentes de Alvedro se descargaron ayer en la Casa de los Peces para cubrir el principal de sus acuarios. La techumbre, que servirá de protección para próximos trabajos, cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados, muy superior a los mil del oceanario creado para la Expo de Lisboa.

Claudia Schiffer, durante el desfile

A Coruña se rindió ante los encantos de Claudia Schiffer

La modelo Claudia Schiffer demostró ayer en la pasarela instalada en el Palacio de Congresos las razones por las que está considerada como una de las mejores modelos del mundo. La teutona, que se mostró muy esquiva con los medios de comunicación, contribuyó decisivamente al éxito de la tercera edición de Campus Stellae. Este desfile de moda, en el que presentaron sus creaciones siete firmas gallegas (Alba Conde, Chicha Solla, Guerral, María Mariño, Mercedes Fuentes, Mundo Novias y Pilar Sanjuán), se encuentra ya entre los más prestigiosos de España.

Mustapha Hadji

Hadji reconoce que la operación es lo mejor para él y el club

Su ilusión, evidentemente, era evitar el quirófano porque esto significa tener que pasarse alrededor de un mes sin jugar. Pero no pudo ser. Mustapha Hadji no parecía muy preocupado por su situación en la mañana de ayer en las instalaciones de Acea da Má. Su rostro, su nariz más concretamente, no delataba apenas anomalía alguna. El centrocampista, que explicó que el golpe lo recibió en la disputa de un balón por alto con un rival en el partido que su selección disputó a Sierra Leona, reconoció que la operación era lo mejor para él y para el club.

Los cachorros de Manolo Planas

Esta noche saltarán al cuadrilátero del frontón de Riazor cinco jóvenes púgiles pertenecientes al Fighters Gym, el gimnasio en el que entrena el campeón de Europa, Manolo Planas. Estas promesas del pugilismo local se enfrentarán a un combinado galaico-portugués en el que habrá también boxeadores coruñeses, pertenecientes al Gimnasio Hércules. Marcos, Javier Tito, Manel y Nica viven con pasión los deportes de contacto y sólo piensan en salir hoy a por todas. Entrenan cuando se lo permiten sus estudios o trabajos y en su gran mayoría sueñan con llegar algún día a la altura de Manolo "Golden Boy" Planas.