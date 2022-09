Hace 25 años: Conmoción por la muerte de Diana de Gales y empanada en Santa Margarita

El periódico del 1 de septiembre abría su edición con la conmoción mundial por la muerte de Diana de Gales, la investigación de Fomento del rescate fallido de dos marineros de Muxía y el hecho de que Bebeto todavía no era jugador deportivista.

Momento en el que el féretro de la princesa abandona el hospital

Conmoción mundial por la muerte de Diana

La princesa Diana de Gales perdió la vida ayer en un accidente de tráfico en París. La ciudad del amor fue el escenario del trágico fin de lady Diana y su actual compañero sentimental, el millonario egipcio Dodi Al Fayed, que murieron en un accidente de tráfico cuando, al parecer, trataban de zafarse del acoso de unos fotógrafos "paparazzi". Alrededor de las 00.30 horas (22.30 GMT), el "Mercedes 600" conducido por el jefe de seguridad del hotel Ritz de París, se estrelló contra uno de lo spilares del túnel subterráneo del puente del Alma, en el centro de París. Como consecuencia de la violenta colisión, el vehículo quedó reducido a un amasijo de hierros y fallecieron en el acto su conductor y Dodi Al Fayed. La princesa resultó gravemente herida mientras que el guardaespaldas, Trevor Rees Jones, sufrió "una contusión cerebral, un traumatismo maxilofacial severo y una contusión pulmonar" de las que se recupera en un hospital. Un portavoz oficial del Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II de Inglaterra, anunció que sólo hoy se informará sobre los detalles del funeral.

Los visitantes a la romería probaron la empanada de bonito ofrecida por el Ayuntamiento gratuitamente l Pedro Puig

Los coruñeses degustaron empanada en Santa Margarita

Con motivo de la celebración de la romería coruñesa en la plaza de Santa Margarita, numerosas familias degustaron ayer una gran empanada de bonito gratuita ofrecida por el Ayuntamiento de La Coruña tras una sesión de folclore con Os Resumeiros y el concierto de la Banda Municipal de Música. El concejal de Fiestas y Deportes, Juan Manuel Iglesias Mato, entregó los seis premios a los grandes elaboradores del tradicional producto gallego. El premio al sabor fue para Ruth Ares, con una exquisita empanada con una elaboración de lujo. El segundo premio fue para Roser, por su empanada de pulpo, y el tercero, para Manuel Lozano, por una de bacalao con pasas. La confitería Nelle y Jesús García Seijo se llevaron un premio accésit cada uno. Fernando López Niño y María Belén Banal Temprano prepararon una empanada con la forma del escudo de Galicia.

Scaloni: "Si mi hermano no va conmigo, no hay nada que hacer"

Las prisas nunca fueron buenas consejeras y el presidente del Deportivo puede pagar caro haber dejado hasta última hora el tema de los fichajes. Si todavía hay problemas con el regreso de Bebeto, la incorporación de Leonel Scaloni no va a ser más sencilla. El lateral italo-argentino confirmó ayer a este diario que él tampoco era jugador del Deportivo: "Es mentira que haya firmado nada con el Deportivo. Me sorprendió muchísimo la noticia recibida aquí en Argentina. No entiendo cómo pueden inscribirme en la Liga Española si yo no doy autorización". Lo que sí es cierto es que está en negociacioens con el club coruñés, concretamente con Ricardo Moar "Richard", aunque todavía no hay acuerdo. El argentino pide ocho millones de dólares por su traspaso y uno y medio más por el de su hermano, Mauro, sin el cual asegura que no habrá acuerdo: "Está claro que si mi hermano no va conmigo, no hay nada que hacer".